Vivo Y72 5G: nie jest najtańszy, ale zdecydowanie wart uwagi

Rynek niedrogich smartfonów 5G rośnie. Obok Xiaomi, Realme czy Samsunga swój kawałek tortu zamierza wykroić z niego też Vivo. Wprowadzony niedawno do sprzedaży telefon Vivo Y72 5G przyciąga wzrok ładną obudową, niezłym ekranem, dobrą średniakową konfiguracją wewnętrzną, a także aparatem 64 Mpix. Jak to wszystko razem działa i czy warto wybrać sprzęt Vivo? Sprawdzamy!

Vivo Y72 5G zadebiutował w Polsce na przełomie maja i czerwca, niemal równolegle z nieco prostszym modelem Vivo Y52 5G. Obydwa łączy ten sam chipset i część pozostałych parametrów, jednak Y72 5G, zgodnie z numeracją, jest nieco wyżej pozycjonowany. Obydwa telefony konkurują z najtańszymi modelami 5G producentów Xiaomi, Realme czy Samsunga, z cenami w przedziale 1000 - 1500 zł. Początkowo Vivo Y72 5G kosztował 1499 zł. Drogo w porównaniu do konkurencji, ale sprzedawany był ze słuchawkami Vivo Wireless Sport Lite. Poza tą okazją już bez słuchawek, po kilku tygodniach telefon staniał do 1299 zł, co już jest lepszą ceną, bardziej zachęcającą do zakupu.

Dane techniczne

Obudowa z tworzywa sztucznego, wymiary 164 x 75,3 x 8,5 mm, masa 193 g,

Ekran IPS o przekątnej 6,58 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2408, 401 ppi) i proporcjach 20:9,

Chipset MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm, 2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2.0 GHz, GPU Mali-G57 MC2),

Pamięć RAM 8 GB, wewnętrzna 128 GB, karty pamięci microSD (złącze hybrydowe),

Łączność 5G NSA n1/n3/n7/n8/n28/n40/n41/n78, SA n1/n3/n28/n78/n40/n41,

Dual SIM 5G,

Wi-Fi ac 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC z płatnościami Google Pay, USB typu C,

Lokalizacja GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo,

Wyjście audio jack 3,5 mm,

Aparat 64 Mpix (f/1,79, 26 mm, 0,8 µm), 8 MPix (f/2,2, szerokokątny 120˚, 16 mm),

2 Mpix (f/2,4, makro 4 cm); przedni aparat 16 Mpix (f/2,0),

Nagrywanie wideo 1080p 30/60 kl./s, 720p,

Akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W,

System Android 11 z Funtouch OS 11,1,

Cena: 1299 zł.

Co w zestawie?

Charakterystyczne dla producenta biało-niebieskie pudełko poza smartfonem Vivo Y72 5G zawiera ładowarkę 18 W, kabel USB typu C do USB, białe słuchawki douszne, kluczyk do wysuwania karty SIM, przezroczyste, silikonowe etui na telefon, a także folię ochronną na ekran – już nałożoną. Folia nadaje się do noszenia na stałe, nie rysuje się zbyt szybko i nie widać jej zbytnio, chociaż trochę za bardzo przyciąga kurz i pokrywa się smugami. W sumie zestaw jest dość przyzwoity, jak na tę półkę cenową, chociaż te dodatki nie są szczególnie wysokiej jakości.

