Vivo Y70: ładny i sprawny telefon do 1000 zł. Udany debiut, ale to za mało, by zdobyć fanów

Vivo to marka, która na polskim rynku zadebiutowała w listopadzie. Przez ten czas wprowadziła kilka modeli jak całkiem przyzwoity średniak Vivo Y70, ale nie zaznaczyła się jeszcze w świadomości polskich odbiorców. Po testach Y70 nie mam jednak wątpliwości, że Vivo to firma, która ma wiele do powiedzenia i odegra jeszcze swoją znaczącą rolę.

Smartfon Vivo Y70 wszedł na polski najpierw do sieci Play, później trafił do szerszej sprzedaży w sklepach z elektroniką, gdzie kosztuje obecnie około tysiąca złotych. To trudny segment, o który walczą również inne chińskie marki, zwłaszcza należące do Xiaomi. Zobaczmy, jak poradziło sobie tutaj Vivo.

Vivo Y70: specyfikacja techniczna

Obudowa z tworzywa sztucznego o wymiarach 161 x 74,1 x 7,8 mm i masie 171 g

Ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), proporcjach 20:9

Układ Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4x Kryo 260 Gold 2,0 GHz + 4x Kryo 260 Silver 1,8 GHz, GPU Adreno 610)

Pamięć RAM 8 GB, wewnętrzna 128 GB, karta pamięci microSD

Łączność LTE 600/150 Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 i 5 GHz

Bluetooth 5.0, NFC

Port USB 2.0 typu C

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

Aparat 48 Mpix (f/1,8) + 2 MPix (f/2,4, makro) + 2 MPix (f/2,4, czujnik głębi), przedni aparat 16 Mpix (f/2,0)

Nagrywanie wideo 4K 30 kl./s, 1080p 30/60 kl./s

Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie

Akumulator Li-Po 4100 mAh, ładowanie FlashCharge 2.0 o mocy 33 W

System Android 11 z interfejsem Funtouch 11

Cena: około 1000 zł

Zawartość zestawu

Pudełko z Vivo Y70 zawiera więcej niż standardowe zestawy innych producentów. Poza smartfonem znajdziemy tu kabel USB C i ładowarkę FlashCharge 2.0 o mocy 33 W – a więc już jeden element mało oczywisty w tym segmencie cenowym. Producent dołożył też silikonowe, przezroczyste etui oraz dawno niewidziany dodatek w smartfonowych zestawach – słuchawki stereo. Niestety, są to zwykłe pchełki, które łatwo wypadają z uszu i nie dają też pełni dźwiękowej mocy. Mimo wszystko mogą się przydać do słuchania radia czy filmów na YouTube.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na