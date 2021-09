realme GT Master Edition kontra Xiaomi Mi 11 Lite 5G, czyli szary minimalizm vs lśniąca cytryna. Co lepsze?

Przez długie lata Xiaomi kojarzyło się z przystępnymi cenowi i dobrze wyposażonymi smartfonami z każdej półki. Jednak oto na rynek przebojem wdarła się firma realme i zaczęła dyktować swoje warunki. Najnowszy super średniak realme GT Master Edition wkroczył właśnie do Polski i zachęca korzystnymi cenami. Wybrać ten model czy odpowiadający mu Xiaomi Mi 11 Lite 5G? Przyjrzyjmy się bliżej obydwu telefonom.

realme GT Master Edition zadebiutował w Polsce 6 września i zachęca cenami zaczynającymi się już od 1499 zł. Za tę przystępną kwotę otrzymujemy smartfon z pogranicza wyższej i średniej półki, o ciekawej specyfikacji, a do tego z pewnymi atutami, które pozostawiają w tyle propozycje konkurencji, czyli Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Oto parę „za” i „przeciw” obydwu modeli.

Dane realme GT Master Edition

Dane Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Szary minimalizm vs lśniąca cytryna

realme GT Master Edition dostępny jest w wersjach czarnej i białej, ale do nas trafiła najbardziej wyszukana edycja – szara Voyager Grey. Porównanie z cytrynowym połyskującym Xiaomi Mi 11 Lite 5G, czyli też z tą najciekawszą wersja kolorystyczną, stanowi nie lada wyzwanie – to jak ogień i woda.



Telefon Xiaomi może się podobać, kusząc niebanalnym kolorem, który w zależności od kąta padania światła mieni się barwą cytrynowa i limonkową, czasem pojawiają się delikatne przebłyski różu. Powierzchnia jest matowa, więc mimo jaskrawych kolorów wygląda to dostojnie i jest praktyczna w codziennym zastosowaniu – nie zostają na niej smugi i odciski placów. Plecki chronione są szkłem Gorilla Glass 5, co stanowi dodatkowy atut.

Z kolei realme GT Master Edition w wydaniu Voyager Grey to poezja szarości. To nie jest jakiś tam szary, tylko odważnie zaprojektowana obudowa nawiązująca stylistycznie do przetłaczanych walizek podróżnych. To dzieło japońskiego designera przemysłowego Naoto Fukasawy. Trudno znaleźć w całej historii smartfonów drugi taki projekt. Zewnętrzna warstwa obudowy pokryta jest wegańską skórą. Obudowa jest solidna, twarda, świetnie leży w dłoni, nie brudzi się i nie rysuje. I wygląda też genialnie, chociaż nie każdego przekona ten styl.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest bardziej kobiecy, delikatny, co podkreśla też bardzo płaska obudowa 6,81 mm grubości i lekkość obudowy (159 g). Z kolei grubszy (8,7 mm) i cięższy (180 g) realme GT Master Edition to telefon, który może bardziej spodobać się panom. Mnie szary telefon realme przekonuje poczuciem solidności, nie boję się, że ten telefon się zniszczy. Xiaomi boję się nosić w kieszeni, mam obawy, że się złamie lub wygnie.

Ekrany AMOLED

Istotna różnica między telefonami dotyczy wyświetlaczy, a dokładniej – ich rozmiarów. Pozornie nie mają zbliżone przekątne – realme GT Master Edition to 6,43 cala, natomiast Mi 11 Lite 5G – 6,55 cala. W obydwu przypadkach jest to rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400) w proporcjach 20:9. W praktyce jednak komfort pracy wyraźnie się różni. Ekran w realme GT ME jest bardziej poręczny, wiele czynności można wykonać jedną ręką, nie ma się wrażenia, że to „patelnia”. W czasach, gdy wyświetlacze tak szybko rosną, taki telefon jest ciekawą propozycją. Natomiast wyświetlacz w Xiaomi Mi 11 Lite oczywiście prezentuje treści w większej formie, co ma swoje zalety, jednak dla wielu użytkowników będzie nieporęczny. Sam nie mogę sięgnąć kciukiem na drugą stronę wyświetlacza w Mi 11 Lite 5G. W połączeniu z płaską obudową, która może się łatwo wyślizgnąć, większą wygodę zapewnia jednak realme GT ME.

Smartfon realme ma jeszcze jedna, dużą zaletę – wyższe odświeżanie 120 Hz. Urządzenie Xiaomi oferuje maksymalnie 90 Hz, co docenią na pewno mobilni gracze. Obydwa modele oferują przy tym tryb automatyczny, czyli adaptacyjny dobór odświeżania, w zależności od potrzeb aplikacji.

Telefon realme zapewnia też większą czułość dotyku – 360 Hz. W Mi 11 Lite jest to tylko 240 Hz, co również mniej ucieszy graczy, bo w sumie responsywność realme GT Master Edition jest zdecydowanie lepsza.

Pod względem jakości obrazu zarówno realme GT ME, jak i Xiaomi Mi 11 Lite 5G zapewniają podobny komfort. Są to matryce AMOLED (Super AMOLED w realme) ze wsparciem HDR, wyświetlające paletę kolorów DCI-P3. Maksymalna jasność ekranu Mi 11 Lite 5G sięga 800 nitów, w przypadku realme może być to nawet 1000 nitów, jednak na co dzień ta wartość jest nieco niższa – do 600 nitów, zaś pełna luminancja osiągana jest w trybie HDR.

Wydajność i komunikacja

Obydwa telefony reprezentują wyższą średnią klasę – to prawie flagowce dla bardziej oszczędnych. Xiaomi Mi 11 Lite 5G napędzany jest przez układ Snapdragon 780G z (5 nm, taktowanie do 2,4 GHz), zaś serce realme GT Master Edition to Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm, do 2,4 GHz). Konstrukcyjnie są to zbliżone chipsety, przy czym ten w Xiaomi w teorii jest młodszym bratem topowego Snapdragona 888.

W praktyce codziennej i benchmarkowej trudno dopatrzyć się różnic. Obydwa układy robią dobrą robotę. W konfiguracji z 8 GB RAM telefony osiągają zbliżone rezultaty. W AnTuTu 9 (ekran w trybie 60 Hz, smartfon realme w trybie GT) wykręcają podobne wyniki, chociaż realme GT Master Edition wypada minimalnie lepiej. W tym telefonie maksymalny osiągnięty przeze mnie rezultat to 540 tys, punktów, w urządzeniu Xiaomi było to około 530 tys. punktów, chociaż średnia w obydwu przypadkach jest podobna, bliższa raczej wynikowi Mi 11 Lite 5G.

A jak to wygląda w benchmarku bardziej gamingowym – 3D Mark? Tutaj nieco lepiej wypada telefon Xiaomi, mimo podobnego GPU (Adreno 642 w Mi 11 Lite 5G, Adreno 642L w realme GT ME). W teście Wild Life Extreme pierwszy smartfon osiąga 843 punkty przy średniej liczbie fps 5,10. Natomiast realme GT Master Edition wyciska 696 punktów przy 4.20 fps. Podobnie wygląda to w mniej obciążającym teście Wild Life – smartfon Xiaomi osiąga 3146 punktów przy 18,80 fps, natomiast konkurent realme – 2505 i 15 fps.

Na co dzień telefony oferują porównywalny komfort działania – obydwa pracują bardzo sprawnie. Układy Qualcomma z obydwu linii 7xx charakteryzują się wysoką kulturą pracy, smartfony nie nagrzewają się bez potrzeby. W obydwu przypadkach temperatury obudowy w dużym obciążeniu sięgają maksymalnie około 38 stopni. Za zmniejszenie ciepła dbają też dodatkowe układy chłodzenia.

Obydwa telefony charakteryzują się także łącznością 5G, ale to już należy uznać za standard w dobrych smartfonach ze średniej półki. Osiągi podczas pobierania są porównywalne – telefony działają we wszystkich polskich sieciach, a podczas testów w najszybszym Plusie osiągały niemal identyczne wyniki, w optymalnych warunkach po 300-400 Mbps w 5G i solidnie ponad 100 Mbps w LTE. Odpowiednio do generacji sieci zarówno realme GT ME, jak Mi 11 Lite 5G świetnie sobie radziły komunikacyjnie, także w innych standardach łączności – Wi-Fi, Wi-Fi Calling, Bluetooth czy w lokalizacji GPS.

System - realme UI vs MIUI

Obydwa telefony pracują pod kontrolą Androida 11, czyli najnowszej, dostępnej w tej chwili wersji systemu. Różnica dotyczy jednak własnych interfejsów producentów. W opisywanym Xiaomi mam obecnie MIUI 12.5, w drugim modelu jest to realme UI 2.0.

System Xiaomi MIUI 12.5, tak jak poprzednia wersja MIUI 12.0, zdobył już złą sławę za liczne błędy i niedogodności dla użytkowników – zawieszające się aplikacje, czarne ekrany, nieprawidłowe działanie klawiatury itd. Muszę jednak przyznać, że w używanej przeze mnie wersji 12.5.3.0.RKIEUXM żadnych takich problemów nie odnotowałem i telefon działa mi sprawnie. Niestety, inni użytkownicy tyle szczęścia najwidoczniej nie mają, bo za niestabilność MIUI dostaje się także Mi 11 Lite 5G, co widać na forach internetowych.

Na tym tle realme UI 2.0 wypada znacznie lepiej. Wygląda może nieco skromniej, bo miejscami przypomina czystego Androida, ale działa stabilnie i nie wywołuje też sprzeciwu u użytkowników. Po zagłębieniu się w zakamarki systemu okazuje się przy tym, że realme UI 2.0 ma bardzo dużo ustawień, pozwalających na personalizację działania systemu. Interfejs Xiaomi ma więcej wodostrysków wizualnych, ale system w wydaniu realme nie ustępuje mu pod względem tych bardziej praktycznych zastosowań.



realme UI 2.0 niezależnie od telefonu ma też jeszcze jedną zaletę – tu nie ma żadnych reklam! MIUI niestety wprowadziło mechanizmy reklamowe nawet w wyższych modelach, jak Mi 11 Lite 5G, chociaż po przeklikaniu się przez kilkanaście ukrytych ustawień w menu, można je dezaktywować.

Aparaty 64 Mpix

Zarówno realme GT Master Edition, jak i Xiaomi Mi 11 Lite 5G, zostały wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix z optyką f/1,8. W przypadku pierwszego ze smartfonów jest to matryca Omnivision OV64B40, a w drugim zastosowano sensor Samsung GW3. Towarzyszą im aparaty szerokokątne 8 Mpix oraz do zdjęć makro – 2 Mpix (realme) i 5 Mpix (Xiaomi). Nie zabrakło wsparcia sztucznej inteligencji, HDR oraz ciekawych opcji kamery.

Przednie aparaty do selfie to jeszcze inna kombinacja – 20 Mpix z przysłoną f/2,2 (Xiaomi) kontra 32 Mpix z f/2,5 (realme).

Aplikacje aparatów oferują podobne, zaawansowane opcje – są różne tryb, jak portretowy, nocny, profesjonalny czy super/ultra makro.

Zdjęcia robione za pomocą tych telefonów mają podobną jakość, jednak ze wskazaniem na Xiaomi. Głowna matryca Omnivision niestety ustępuje możliwościami sensorowi Samsunga. Telefon Xiaomi robi zdecydowanie lepsze zdjęcia nocne, istotne różnice dostrzeżemy także w apacie makro. W przypadku Mi 11 Lite 5G ten tryb łączy zalety zoomu 2x i standardowego makro w rozdzielczości 5 Mpix – można więc nie tylko zbliżyć obiektyw do fotografowanego obiektu, ale też zastosować optyczne przybliżenie. Stwarza to ciekawe możliwości, gdy w realme GT Master Edition otrzymujemy nieco skromniejsze rozwiązanie – po prostu zbliżenie na 4 cm – które też się niekiedy nieźle sprawdza, ale ma swoje ograniczenia.

Akumulator, czas pracy, ładowanie

realme GT Master Edition zdecydowanie góruje nad Xiami Mi 11 Lite 5G pod względem zasilania. W pierwszym ze smartfonów otrzymujemy akumulator 4300 mAh, a w drugim – 4250 mAh. Różnica niewielka, można bez problemu używać smartfonów przez cały dzień, ale smartfon realme ma atut nie do pobicia – szybkie ładowanie 65 W. Różnica jest kosmiczna, bo Xiaomi zastosowało tylko 33 W. realme GT Master Edition można ładować do pełna w ciągu pół godziny z małym haczykiem, natomiast w Xiaomi Mi 11 Lite 5G trwa to dwa razy dłużej. Niekiedy ta różnica może okazać się kluczowa – SuperDart Charge w modelu realme pozwala na doładowanie dosłownie na oczach użytkownika – podpina się telefon na kilka minut, może dziesięć czy piętnaście, a nagle akumulator odzyskuje 70 procent swojego naładowania. To robi wrażenie.

Nie można pominąć ceny!

W dniu premiery realme GT Master Edition w wersji 6/128 GB został wyceniony na 1499 zł, a model 8/256 GB na 1799 zł. Z kolei propozycja Xiaomi, według oficjalnych cen z internetowego sklepu producenta, oznacza uszczuplenie konta bankowego o co najmniej 1899 zł (6/128 GB) lub 1999 zł (8/256 GB). Mówiąc dosadnie – cztery stówki nie leżą na ulicy, a decydując się na sprzęt realme, tyle można właśnie zaoszczędzić. Pomijam tu specjalne promocje czasowe i okazje z Allegro, bo takie oferty zawsze mogą kusić bardziej niż oficjalne kwoty, ale to działa w obydwie strony.

Co więc wybrać? Ocenę pozostawiam Czytelnikom. Mnie w każdym razie w realme GT Master Edition ujęła niebanalna stylistyka szarej wersji Voyager Grey, również jej solidność odporność, dużo większa niż szklanego Mi 11 Lite 5G, do tego schludny system operacyjny i błyskawiczne ładowanie 65 W. Smartfon zapewnia też wysoką wydajność i dużą kulturę pracy, sprawną łączność 5G i oczywiście cieszy oczy pięknym ekranem Super AMOLED 120 Hz. Smartfon Xiaomi ma podobne zalety, niekiedy góruje, na przykład pod względem aparatu, w sumie jednak korzystniejszy wydaje się zakup realme GT Master Edition.

Artykuł powstał przy współpracy z realme Polska, ale w pełni odzwierciedla wrażenia i opinie autora.

Źródło zdjęć: własne