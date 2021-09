Telefon do 1500 zł – TOP 5 na wrzesień 2021

Jaki jest najlepszy smartfon w cenie do 1500 zł? Wybieramy pięć modeli na wrzesień 2021.



Wakacje minęły, dzieci wróciły do szkół, a studenci już za kilka tygodni znowu zaczną biegać na wykłady (albo nie, bo w domu też można pospać – też przerabialiśmy). Być może w kieszeni zostało parę groszy po wakacyjnych wojażach, być może nas telefon postanowił w minionych tygodniach bliżej zapoznać się z dnem Adriatyku albo paryskim brukiem, a może po prostu skusiły nas promocje, których teraz co nie miara. Tak czy inaczej pojawiła się pokusa, by kupić nowy telefon. Tylko jaki wybrać, najlepiej nie wydając na niego fortuny? Doskonałe pytanie! Tak się szczęśliwie składa, że mamy na nie odpowiedź.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów do 1500 zł. Każdy spośród nich będzie w swojej klasie udanym, jednak dodatkowo postanowiliśmy wyróżnić najbardziej opłacalny model, typując go jako „Wybór Redakcji”.

Głównym kryterium doboru urządzeń do zestawienia była opłacalność, a więc to, ile danym model ma do zaoferowania na tle podobnie wycenionych konkurentów. Jako że nadal mówimy o stosunkowo niskim segmencie, przymykaliśmy oko na „rozsądne” kompromisy w zakresie wykonania, wydajności czy funkcjonalności, o ile dany telefon rekompensuje je na innych obszarach.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Urządzenia wymienione zostały w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, dla którego przeznaczyliśmy ostatnią stronę artykułu. Jak zawsze zachęcamy do głosowania w ankiecie na najlepszy Waszym zdaniem telefon do 1500 zł i wypisywania własnych propozycji w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 1500 zł? (wrzesień 2021) OnePlus Nord CE 5G Realme 8 Pro Realme GT Master Edition Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi Poco X3 Pro

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, OnePlus, Realme, Xiaomi

Źródło tekstu: własne