Orange Polska sprzedał 50% spółki Światłowód Inwestycje grupie APG

Zarząd Orange Polska poinformował dziś o finalizacji sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje grupie APG. Operator otrzymał z tego tytułu 897 mln zł. Jest to pierwsza część zapłaty za transakcję. Współpraca ma zwiększyć dynamikę budowy sieci światłowodowych w Polsce.

Z umowy wynika, że 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje ma wartość 1374 mln zł, jest to kwota bez uwzględniania gotówki i długu. Płatność pozostałych 487 mln zł będzie rozliczana w latach 2022-2026, ma być jednak uzależniona od stopnia realizacji uzgodnionego harmonogramu budowy sieci. Transakcja przewiduje ponadto, że w latach 2023-2026 każdy z partnerów, wniesie do spółki po około 300 mln zł kapitału.

Według realizowanych dziś uzgodnień z kwietnia 2021 roku joint venture będzie w 50% własnością Orange Polska, a w 50% własnością APG. Orange wnosi do spółki około 700 tys. łączy światłowodowych wraz z hurtowym dostępem do ok. 160 tys. klientów, korzystających już z usług. Światłowód Inwestycje wybuduje 1,7 mln łączy, co oznacza, że sieć obejmie w sumie 2,4 mln gospodarstw domowych i stanie się największym niezależnym światłowodowym operatorem hurtowym w Polsce.

Operator przekonuje, że partnerstwo z APG zapewni elastyczność w dalszej budowie sieci światłowodowej w Polsce, zwłaszcza na obszarach pozbawionych szybkiego Internetu, a jednocześnie umożliwi natychmiastowe obniżenie poziomu dźwigni finansowej dla Orange Polska.

Docelowo Światłowód Inwestycje będzie wyłącznie operatorem hurtowym. To oznacza, że Orange Polska i inni operatorzy będą mogli mieć dostęp do tej sieci, by świadczyć na niej usługi detaliczne swoim klientom.

Kim jest inwestor w spółce Światłowód Inwestycje?

Grupa APG jest jedną z największych na świecie niezależnych firm zarządzających funduszami emerytalnymi, z aktywami emerytalnymi w wysokości około 575 mld euro. Reprezentuje ponad 30 tys. pracodawców i 4,7 mln uczestników w Holandii. Ma swoje biura w Amsterdamie, Heerlen, Brukseli, Nowym Yorku Hong Kongu, Szanghaju i Pekinie.

Działając w imieniu swoich klientów (holenderskich funduszy emerytalnych), APG jest aktywnym inwestorem w infrastrukturę od 2004 roku. Zainwestował do tej pory około 16,5 mld euro i zarządza ponad 35 inwestycjami portfelowymi. APG zainwestował m.in. w aktywa z obszaru energetyki, użyteczności publicznej, a także infrastruktury telekomunikacyjnej i transportowej.

