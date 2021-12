Światłowód Inwestycje połączy z Internetem klientów Grupy Polsat Plus

Spółka Światłowód Inwestycje zawarła umowę z Netią, dzięki czemu Grupa Polsat Plus będzie mogła oferować światłowodowy dostęp do Internetu kolejnym klientom.

Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego BSA (Bitstream Access) na sieci Światłowód Inwestycje pozwoli spółkom Grupy Polsat Plus dotrzeć ze światłowodowymi usługami telekomunikacyjnymi do ponad 800 tys. punktów adresowych. Oferta ruszy w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Cały zasięg oferowany w ramach kontraktu ma powiększyć się w perspektywie kolejnych 4 lat do 2,4 miliona gospodarstw domowych i biur.

Netia ma w zasięgu własnych sieci gigabitowych ok. 2 mln gospodarstw domowych. Dzięki współpracy z partnerami hurtowymi tj. beneficjenci wsparcia Unii Europejskiej w ramach POPC, czy Światłowód Inwestycje, ten potencjał został podwojony. Natomiast w efekcie naszych własnych inwestycji w modernizację sieci oraz realizowanych inwestycji naszych partnerów hurtowych, w perspektywie kilku lat Grupa Polsat Plus - której ramieniem stacjonarnym jesteśmy - będzie mogła oferować usługi w technologiach światłowodowych w ponad 7 mln punktów adresowych. A mamy ambicję, żeby grono partnerów i tym samym zasięg, jeszcze poszerzać.

– powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes i Dyrektor Generalny Netii

Spółki wchodzące w skład Grupy Polsat Plus to kluczowi operatorzy na Polskim rynku telekomunikacyjnym, a teraz również kluczowi klienci, którzy będą oferować swoje usługi na sieci Światłowód Inwestycje. Jestem przekonana, że dzięki rozpoczynającej się właśnie współpracy nie tylko strony umowy wyjdą na tym korzystnie ale przede wszystkim końcowy użytkownik, który otrzyma dostęp do jeszcze bogatszej oferty.

– powiedziała Magdalena Russyan, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Światłowód Inwestycje

Światłowód Inwestycje to ogólnokrajowy, hurtowy operator sieci światłowodowej w standardzie FTTH, który obecnie zarządza siecią światłowodową docierającą do ok. 800 tysięcy gospodarstw domowych i biur w kraju. W najbliższych latach planuje zbudować kolejne 1,6 mln łączy światłowodowych, zwiększając tym samym zasięg sieci do 2,4 mln łączy FTTH. Mają one być budowane przede wszystkim na terenach, gdzie dziś brakuje nowoczesnej infrastruktury.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: materiały prasowe