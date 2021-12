Orange: .Grow na rynku hurtowym to więcej światłowodów i oferta MVNO

Orange Polska przedstawił filary swojej strategii .Grow na rynku hurtowym. To rozwój oferty dostępowej w technologii światłowodowej, usług transmisji danych oraz dostępu do infrastruktury. Pomarańczowi chcą też udostępnić swoją sieć mobilną, wprowadzając usługę MVNO.

Dzięki współpracy międzyoperatorskiej Orange może efektywniej wykorzystywać potencjał swojej infrastruktury. Dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oznacza to z kolei możliwość oferowania nowoczesnych usług klientom bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych na budowę własnej sieci..

Rynek telekomunikacyjny bardzo się zmienił w ostatnich latach. Dziś coraz częściej operatorzy są nie tylko konkurentami, ale w wielu obszarach potrafią razem wypracować rozwiązania, na których zyskują wszyscy.

– powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości

Więcej światłowodów w ofercie hurtowej

W Polsce nadal jest wiele miejsc, których mieszkańcy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. Kluczową rolę w budowie nowej sieci FTTH będzie pełnić spółka Światłowód Inwestycje, która do 2025 roku będzie rozwijała sieć światłowodową docierającą do 2,4 mln gospodarstw domowych, z czego 1,7 mln to nowe łącza. Sieć ma zostać wybudowana tam, gdzie dziś brakuje szerokopasmowej infrastruktury.

Jednocześnie Orange w dalszym ciągu będzie oferować operatorom dotychczasowe zasięgi, a także realizować projekty POPC. W sumie do końca 2023 roku operatorzy będą mieli do dyspozycji ponad 400 tysięcy łączy z inwestycji Orange Polska w ramach programu POPC, z czego ponad 90 tysięcy to zasięgi, które dopiero zostaną wybudowane.

Chcemy zwiększyć współpracę z małymi i średnimi ISP działającymi na lokalnych rynkach, wsłuchujemy się też w głosy z branży. Będziemy się starali uatrakcyjnić naszą ofertę i uprościć warunki współpracy. Planujemy m.in. wdrożyć nowy portal do obsługi zamówień i procesów w ramach usług realizowanych na światłowodzie.

– powiedział Maciej Nowohoński

Będzie to spore ułatwienie dla operatorów, którzy zamiast łączyć systemy swoje i dostawcy poprzez interfejs programistyczny (API), wybiorą sposób współpracy z Orange poprzez serwis internetowy. Ambicją Orange Polska, przedstawioną w strategii .Grow, jest sześciokrotny wzrost liczby hurtowych klientów światłowodowych do końca roku 2024.

Usługa MVNO w przyszłym roku

Orange chce otworzyć na współpracę hurtową również swoją sieć mobilną. Dotychczas wykorzystywał ją w usługach transmisji danych Ethernet, umożliwiając dostęp do usług w rejonach bez kablowej infrastruktury telekomunikacyjnej. W najbliższej przyszłości klienci hurtowi Orange będą mogli stać się operatorami telefonii komórkowej i w ten sposób kreować ofertę konwergentną.

Jak informują Pomarańczowi, nowa usługa dla MVNO zapewni im dostęp do bardzo dobrej jakości sieci, a także bezpieczeństwo teleinformatyczne i kompleksowe wsparcie. Rozwiązanie będzie oferowane w dwóch wariantach, adekwatnie do możliwości technicznych operatora. Orange ma zapewnić wygodną obsługę poprzez specjalną platformę, dostępną poprzez API lub z poziomu serwisu internetowego.

W projekcie MVNO widzimy szansę na zbudowanie narzędzi, które pozwolą na stworzenie szeroko rozumianej hurtowej oferty mobilnej. Nie myślimy jedynie o klasycznym MVNO, ale także o rozwoju – we współpracy z operatorami – usług przyszłości takich jak IoT i Smart City.

– dodał Maciej Nowohoński

Nowa usługa ma być dostępna dla operatorów w pierwszym półroczu 2022 roku, zarówno jako gotowe rozwiązanie, jak również personalizowane pod indywidualne potrzeby klientów.

Usługi operatorskie szyte na miarę

Orange Polska w dalszym ciągu zamierza wspierać operatorów w zakresie dostarczania usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Hurtownik umożliwia dużym podmiotom realizację sieci szkieletowych i dostępowych (w tym do masztów radiowych), wykorzystujących łącza transmisyjne 100 Gb, światłowody czy rozległą kanalizację.

Dla małych i średnich ISP w ostatnim roku Orange wprowadził wiele nowych rozwiązań (np ELAN i DROP), wspierających budowę zaawansowanych i bezpiecznych sieci. Obecnie są one dojrzałymi produktami, które sprawdzają się w codziennym biznesie. Orange to również dostawca usług dostępu Internetu operatorskiego, platformy do pracy zdalnej i gier online oraz ochrony przed atakami DDoS.

