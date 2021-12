Orange: darmowa paczka internetu. Ile dostaniesz w tym tygodniu?

W zeszłym tygodniu w cośrodowej akcji Orange na klientów sieci czekał Video Pass. Co tym razem przygotował operator? Od dziś można odebrać paczkę gigabajtów.

W każdą środę, w cyklicznej akcji dla użytkowników aplikacji Mój Orange, pomarańczowy operator rozdaje swoim klientom abonamentowym bonusy. Do wczoraj można było jeszcze odebrać Video Pass, a dziś pojawiła się nowa niespodzianka – 10 GB internetu.

Z darmowej paczki na internet można korzystać na terenie Polski, a ważność bonusowych gigabajtów obowiązuje do końca cyklu rozliczeniowego. Chętni do odebrania prezentu przyznawanego w akcji „Środy z Mój Orange” powinni zajrzeć do tej aplikacji i przejść do zakładki „Dla Ciebie”. Odebranie 10 giga internetu wymaga dwóch kliknięć, potwierdzających chęć skorzystania z oferty.

Pomarańczową paczkę z 10 GB można odebrać od dziś do przyszłego wtorku, 14 grudnia.

Z obowiązku trzeba przypomnieć, że akcja „Środy z Mój Orange” stworzona została tylko dla klientów abonamentowych ofert operatora. Użytkownicy karciani muszą poczekać na inną okazję – na pewno Orange coś jeszcze przygotuje w najbliższych dniach.

Jeżeli darmowe 10 GB jest zbyt skromnym pakietem, warto też pamiętać o wcześniej ogłoszonej okazji – gwiazdkowym bonusie 300 GB. Jest to jednorazowa oferta dla klientów abonamentowych, z której można skorzystać do 3 stycznia 2022 r. Po aktywacji pakiet zachowuje ważność przez 30 dni.

