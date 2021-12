Orange TV na święta: odkodowane kanały i tańsze filmy Disneya

Orange przygotował świąteczny prezent dla klientów swoich usług telewizyjnych. Do 10 stycznia przyszłego roku czeka na nich 10 odblokowanych kanałów oraz 40 familijnych filmów Disneya w niższych cenach.

Ze świątecznej promocji w telewizji Orange mogą skorzystać użytkownicy Pakietu Optymalnego oraz Orange Love Standard. W jej ramach do 10 stycznia 2022 roku otrzymają oni dostęp do 10 odblokowanych kanałów TV z bajkami dla dzieci, programami dokumentalnymi czy sportem. Świąteczna oferta Pomarańczowych to także paczka 40 filmów Disneya, które można obejrzeć w obniżonych cenach.

Odkodowane kanały TV w Orange

Na najmłodszych widzów czekają kanały BabyTV, CBeebies, Boomerang oraz teleTOON+. Są one wypełnione serialami i programami edukacyjnymi dla dzieci.

Animal Planet to kanał, na którym można obejrzeć ciekawe programy poświęcone przyrodzie, zwierzętom oraz osobom, które starają się odkryć tajemnice świata fauny i flory. Wśród nich są takie serie, jak „Weterynarz z Gór Skalistych”, „Kot z piekła rodem” czy „Na tropie legendarnych potworów”.

CANAL+ Kuchnia to z kolei propozycja dla miłośników dobrej kuchni. W ramówce stacji są programy kulinarne, w których błyszczą mistrzowie kuchni z całego świata, na przykład „Jamie Oliver: Gotuj zdrowo dla całej rodziny”, „Kulinarne przeboje na świąteczny stół” i „Nie bój ryby!”.

Miłośnicy stylowych wnętrz powinni włączyć CANAL+ Domo. Na kanale można znaleźć polskie i zagraniczne programy o urządzaniu domów czy najpiękniejszych rezydencjach na świecie lub reportaże o ogrodnictwie i ekologii, na przykład „Kupcie sobie zamek!”, „Wyzwanie – nowe mieszkanie” i „Grunt to ogród”.

Polsat Rodzina zawiera programy o charakterze poradnikowym, rozrywkowym, a także seriale i filmy dla całej rodziny. Są wśród nich takie tytuły, jak „Były sobie Ameryki”, „Byli sobie wynalazcy” czy „Co ludzie powiedzą”.

Na kanale Polsat Play królują takie programy, jak „Tajna historia XX wieku” czy „Poszukiwacze historii”.

Sportowe emocje można poczuć oglądając Extreme Sports Channel z programami o zimowych sportach ekstremalnych, takich jak snowbord, a także o skateboardingu, BMX, rolkach, MTB, wakeboardingu, surfingu, windsurfingu, motocrossie i wrestlingu.

Filmy Disneya w niższych cenach

W Orange VOD na dekoderach można znaleźć 40 filmów familijnych Disneya w niższych cenach. Gwarantowana jest dobra zabawa, mnóstwo wzruszeń, magii i dobrego humoru. Do obejrzenia są między innymi:

„Kraina Lodu II”, czyli druga część przygód Elsy, Anny, Kristoffa i sympatycznego bałwanka Olafa. Tym razem dzielna drużyna będzie musiała stawić czoła potężnej magii i powstrzymać zagładę królestwa Arendell.

„Dziadek do orzechów i cztery królestwa” to inspirowana klasyczną baśnią opowieść o dziewczynce, która trafia do magicznej krainy i musi stawić czoła okrutnej władczyni. W tym filmie zachwycają nie tylko przepiękne zdjęcia i kostiumy, ale także gra aktorska Keiry Knightley, Helen Mirren oraz Morgana Freemana.

„Co w duszy gra” to film nagrodzony dwoma Oscarami. Wzruszająca, przepełniona muzyką opowieść o życiu, śmierci oraz pasji. Poznaj nauczyciela muzyki, który chce zostać sławnym jazzmanem. Kiedy wreszcie ma szansę spełnić swoje marzenia, ulega wypadkowi i trafia do zaświatów. Czy ma jeszcze szansę na odmiennie swojego losu?

„Mary Poppins powraca”. I znów niezawodna niania musi pomóc nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i spokój. Magiczne zdolności kobiety sprawią, że wszystko stanie się możliwe. Tym razem w rolę niekonwencjonalnej niani wcieliła się rewelacyjna Emily Blunt.

Odkodowany CANAL + 4K Ultra HD

Jest też dodatkowy prezent dla klientów Orange TV z pakietami Select i Prestige. Odpowiednio do 6 stycznia i do 28 lutego 2022 roku uzyskają oni dostęp do CANAL+ 4K Ultra HD. Można na nim między innymi obejrzeć polski serial „The Office PL” (od poniedziałku do piątku, po 3 odcinki), a 12 grudnia film „Planeta Singli. Osiem historii”. Fani piłki nożnej mogą pokibicować w najbliższą sobotę (11 grudnia) oglądając mecz Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, a w niedzielę o 17:30 mecz Radomiak Radom – Lech Poznań.

