Polsat Box rozszerza ofertę o kanały CANAL+. Za darmo w oknie otwartym

Abonanci telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Polsat Box zyskają wkrótce dostęp do 7 kanałów CANAL+ oraz kanału TeenNick. W świątecznym oknie otwartym można je oglądać bez dopłat.

Już 10 grudnia 2021 roku abonenci telewizji Polsat Box będą mogli oglądać 7 nowych stacji z portfolio CANAL+, a także kanał TeenNick (ViacomCBS). Wśród nowych kanałów CANAL+ znajdą się: filmowo-serialowe Ale kino+ i Novelas+, dokumentalny Planete+, kulinarny CANAL+ KUCHNIA, lifestylowy CANAL+ DOMO HD oraz MiniMini+ i teleTOON+ dla dzieci. TeenNick to z kolei kanał oferujący filmy i seriale popularne wśród nastolatków w wieku 10-16 lat.

Zobacz: Polsat Box zmienia układ kanałów w dekoderach

Zobacz: Polsat Box w świątecznej kampanii

Abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV do 15 stycznia 2022 roku będą mieli możliwość zapoznania się z propozycjami wszystkich 8 stacji bez dodatkowych opłat, w ramach świątecznego okna otwartego. TeenNick będzie dostępny w otwartym oknie również w telewizji internetowej.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie nowości będą dostępne w ramach podstawowego pakietu L w telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, a TeenNick promocyjnie także w pakiecie M. Stacje z treściami dla najmłodszych – TeenNick, MiniMini+, TeleTOON+ – będą również dostępne dla abonentów dodatkowego pakietu Dzieci. Wszystkie nowe pozycje, z wyjątkiem kanału Ale Kino+, w ramach swojego pakietu TV będzie można dodatkowo oglądać na urządzeniach mobilnych w serwisie Polsat Box Go.

TeenNick trafi też do oferty telewizji internetowej – do pakietu podstawowego Bogatego oraz wzbogaci pakiet Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go.

Zobacz: Jambox uruchomił kalendarz adwentowy z filmowymi niespodziankami

Zobacz: Netia: 30 kanałów za darmo w otwartym oknie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat