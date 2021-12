Polsat Box zmienia układ kanałów w dekoderach

Polsat Box wprowadzi 9 grudnia tego roku nowy układ kanałów we wszystkich swoich dekoderach, umożliwiających odbiór telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej. Lista kanałów będzie teraz bazować na układzie tematycznym, dzięki czemu ma być wygodniejsza dla użytkowników.

Polsat Box zapowiedział właśnie, że od 9 grudnia 2021 roku we wszystkich dekoderach operatora będzie dostępny nowy układ kanałów. Stacje zostaną pogrupowane tematycznie, a każda „setka” na liście została przypisana do innej kategorii, na przykład sportowej czy filmowej. Nowy sposób prezentowania programów telewizyjnych ma sprawić, że korzystanie z usług operatora będzie wygodniejsze.

Aktualizacja listy kanałów w dekoderach zostanie przeprowadzona automatycznie i nie będzie wymagała dodatkowych działań po stronie klientów.

Tematyczna lista kanałów w dekoderach Polsat Box

Jak zapewnia operator, nowy, tematyczny układ kanałów został zaprojektowany tak, aby ułatwić i usprawnić wyszukiwanie i wybór stacji. Będzie on spójny we wszystkich dekoderach Polsat Box, niezależnie od technologii odbioru telewizji.

Nowa lista kanałów będzie wyglądać tak:

pozycje 1 – 199 – stacje ogólnotematyczne oraz dotychczasowy układ kanałów,

pozycje 200 – 299 – kanały z Grupy Polsat Plus, m.in: Polsat, Polsat Sport, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat Seriale, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Jim Jam,

pozycje 300 – 399 – kanały sportowe, m.in. Polsat Sport Premium, Eurosport 1 i 2, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4, Fightbox HD, Golf Channel Polska,

pozycje 400 – 499 – kanały z bogatą ofertą filmów i seriali, m.in.: HBO, Cinemax, AXN, BBC First, FOX Comedy, FilmBox Premium,

pozycje 500 – 599 – stacje dla dzieci, m.in. Nickelodeon, Polsat Jim Jam, Cartoon Network, Da Vinci, Disney Channel,

pozycje 600 – 699 – kanały z treściami edykacyjnymi, m.in. Discovery, HISTORY, Animal Planet HD, BBC Earth, National Geographic,

pozycje 700 – 799 – kanały rozrywkowe, lifestylowe oraz muzyczne, m.in. Polsat Cafe, TLC, Food Network, Insight TV UHD, Eska TV, 4 FUN TV,

pozycje 800 – 899 – wszystkie kanały premium, m.in. HBO, Eleven Sports 1 4K, Insight TV Ultra HD, Polsat Sport Premium, VOD,

pozycje 900 – 999 – kanały informacyjne i niekodowane (dostępne tylko w TV satelitarnej), m.in. Polsat News, Wydarzenia 24, TVN 24, CNN, BBC World News, EuroNews.

Polsat Box oferuje szeroki wybór programów telewizyjnych, nowoczesne dekodery 4K, a także dostęp do serwisów online – Polsat Box Go i HBO GO – oraz usług i funkcji dodatkowych, takich jak CatchUP, reStart, TimeShift, nagrywanie w chmurze czy Multiroom. W ramach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej klienci mogą wybierać spośród pakietów podstawowych już od 20 zł/miesięcznie oraz różnorodnej oferty pakietów dodatkowych – filmowych, sportowych lub dla dzieci, w tym z kanałami premium, na przykład HBO, FilmBox, Polsat Sport Premium czy Eleven Sports.

