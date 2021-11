TVP nie zdąży z nowym dekoderem DVB-T2/HEVC. Przyczynę łatwo odgadnąć

Już za kilka miesięcy naziemna telewizja cyfrowa w Polsce zmieni standard nadawania na DVB-T2/HEVC. Telewizja Polska planowała na początek 2022 roku zaoferować widzom swój własny, hybrydowy dekoder, który pozwoli z niej korzystać, jednak się to opóźni z powodu trwających już wiele miesięcy problemów w dostępie do chipów.

Telewizja Polska (TVP) już na początku tego roku zapowiedziała, że przygotuje dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej hybrydowy dekoder, który umożliwi oglądanie kanałów nadawanych w standardzie DVB-T2/HEVC bez konieczności kupowania nowego, drogiego telewizora. Urządzenie ma też zaoferować dodatkowe funkcje:

nPVR – możliwość zatrzymania, odtworzenia od początku lub obejrzenia audycji wyemitowanej do 7 dni wstecz,

– możliwość zatrzymania, odtworzenia od początku lub obejrzenia audycji wyemitowanej do 7 dni wstecz, VOD – dostęp do biblioteki VOD Telewizji Polskiej i jej partnerów, a także możliwość uruchomienia usług OTT innych podmiotów.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, proces wdrażania internetowo-naziemnego dekodera TVP się opóźni. Winę za to ponosi przede wszystkim problem z dostępem do chipów. Najwięksi producenci je mają, wiec ich telewizory są dostępne na rynku. Jednak mniejsi gracze nie mają już tak łatwo. Nie wiadomo, kiedy hybrydowy dekoder TVP się pojawi oraz czy Telewizja Polska zdąży z jego premierą na moment, w którym nie będzie możliwości oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w dotychczasowym standardzie.

List TVP do parafii

Szacuje się, że ponad 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce nie ma odpowiedniego sprzętu do oglądania telewizji naziemnej w nowym standardzie. To wymaga od nich zakupu nowego telewizora lub dekodera. Według Mirosława Kalinowskiego, dyrektora Krajowego Instytutu Mediów, są to przede wszystkim ludzie starsi, do których trzeba dotrzeć bezpośrednio. I w tym mogą pomóc parafie, ponieważ ludzie ci na ogół chodzą do kościoła.

Drugim pomysłem TVP jest uruchomienie z myślą o osobach starszych specjalnej infolinii. Będzie można tam zadzwonić i sprawdzić, czy dane urządzenie spełnia wymagania nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej. Ruszyć ma również specjalny kanał, dzięki któremu sprawdzimy, czy nasz odbiornik (na przykład telewizor) obsługuje kodek HEVC.

Nie wiem czy przed końcem roku zdążymy, ale planujemy uruchomienie na multipleksie trzecim o zasięgu 98 proc. populacji prostego planszowego kanału zakodowanego w standardzie HEVC. Jeżeli ktoś będzie widział planszę i słyszał dźwięk to znaczy, że ma telewizor zgodny z HEVC. Jeżeli będzie tylko słyszał dźwięk, to jednym z wariantów tego, że nie widzi jest to, że musi wymienić telewizor.

– powiedział Marcin Klepacki, dyrektor biura dystrybucji TVP

Źródło zdjęć: TVP

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl