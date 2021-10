Telewizja naziemna w standardzie DVB-T2/HEVC – co nas czeka w przyszłym roku

27 czerwca 2022 roku cztery ostatnie województwa w Polsce znajdą się w zasięgu nowego standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC. O czym warto pamiętać? Między innymi o posiadaniu odpowiedniego telewizora lub dekodera.

30 czerwca 2022 roku to jedna z ważniejszych dat w historii telewizji w Polsce. Od tego dnia większość programów nadawanych drogą naziemną będzie dostępna wyłącznie w standardzie DVB-T2/HEVC. Zmiany rozpoczną się już w marcu przyszłego roku i będą wprowadzane etapami w kolejnych regionach kraju:

28 marca 2022 roku w województwach lubuskim i dolnośląskim,

w województwach lubuskim i dolnośląskim, 25 kwietnia 2022 roku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, 23 maja 2022 roku w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim,

w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, 27 czerwca 2022 roku w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

Przejście na standard DVB-T2/HEVC nie jest polskim pomysłem i następuje na całym obszarze Unii Europejskiej. Jest to zmiana przede wszystkim technologiczna, ale wynika również z konieczności zwolnienia niektórych częstotliwości radiowych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej, w tym sieci 5G (pasmo 700 MHz).

Jak to wygląda teraz?

Za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej do widzów w Polsce dociera ponad 30 programów (przeważnie bezpłatnych). Nadawane są one z rozmieszczonych w całym kraju naziemnych stacji nadawczych. Aby odbierać jej sygnał wystarczy własna antena i odpowiedni telewizor lub dekoder. Nadawane programy podzielone są na multipleksy (MUX) i dostępne są na różnych kanałach telewizora, w zależności od regionu. Na przykład odbiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego mają teraz do dyspozycji:

multipleks MUX-1 (kanał 27, 28, 38 lub 43 telewizora): TTV, Polo TV, Eska TV, Antena HD, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Stopklatka TV,

multipleks MUX-2 (kanał 21, 24, 33 lub 48): Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6,

multipleks MUX-3 (kanał 26, 29, 36 lub 50): TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP3 (Regionalna), TVP Historia, TVP Sport HD,

multipleks MUX-4 (kanał 23, 36, 39 lub 46): kanały płatne oraz niekodowany Wydarzenia 24,

multipleks MUX-8 (kanał 6, 7, 8 lub 9): TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, Metro, Zoom TV, Nowa TV, Telewizja WP.

Po 27 czerwca 2022 roku sygnał dla multipleksów 1, 2, 3 i 4 będzie nadawany tylko w standardzie DVB-T2/HEVC.

DVB-T2/HEVC – większa oferta, lepsza jakość

Po uruchomieniu DVB-T2/HEVC przedstawiona powyżej lista programów szybko przestanie być aktualna. Standard ten pozwoli zwiększyć ich liczbę w ramach każdego z multipleksów i oferta nadawców będzie mogła się wzbogacić. Telewizja naziemna w nowym wydaniu przyniesie też widzom duży skok w jakości obrazu i dźwięku, którzy będą mogli zobaczyć swoje ulubione programy w jakości HD lub nawet w Ultra HD (4K), o ile będą dysponować odpowiednim odbiornikiem. Do tego dojdzie dźwięk przestrzenny w formacie Dolby AC-4.

To, co stanie się normą w przyszłym roku, można zobaczyć i wypróbować już teraz. Wiele stacji nadawczych w całej Polsce emituje multipleks z programami Telewizji Polskiej w formacie DVB-T2/HEVC. Ich zasięg można sprawdzić na stronie emimaps.emitel.pl.

Sprawdź, czy masz odpowiedni telewizor

Nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej będzie wymagać od widzów odpowiedniego sprzętu, bez którego jej odbiór nie będzie możliwy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy mieszkańcy Polski powinni sprawdzić, czy ich urządzenia są odpowiednie.

Potrzebny będzie przede wszystkim telewizor obsługujący DVB-T2/HEVC (lub odpowiedni dekoder). Listę funkcji, jakie powinien posiadać odbiornik, można znaleźć w specjalnie przygotowanym poradniku. Innym sposobem jest samodzielne sprawdzenie, czy odbieramy próbne programy DVB-T2/HEVC na naszym sprzęcie. Instrukcję przeprowadzenia takiego testu można znaleźć pod tym adresem.

Jeżeli nasz telewizor nie spełnia wymagań, być może trzeba będzie zdecydować się na zakup nowego. Inne rozwiązanie to kupienie dekodera do telewizora starszego typu.

