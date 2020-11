UKE przypomina: kupując telewizor, sprawdź czy obsługuje standard DVB-T2/HEVC

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, by zakupy - szczególnie w Black Friday - robić z głową. Kupując na przykład telewizor, warto przyjrzeć się jego parametrom, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obsługę standardu DVB-T2, by móc oglądać naziemną telewizję cyfrową.

Zbliża się zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce na DVB-T2/HEVC. Kupując nowy telewizor, szczególnie w czarnopiątkowej promocji, warto upewnić się, że będzie on w stanie poprawnie odbierać treści nadawane w nowym standardzie.

Zobacz: Telewizja Polska i Emitel testują telewizję naziemną w standardzie DVB-T2

Zobacz: DVB-T2 da nam telewizję naziemną w lepszej jakości i nowe kanały

Obecnie w Europie następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2. W Polsce omawiana zmiana ma nastąpić w czterech etapach:

etap 1: od 28 marca 2022 roku,

etap 2: od 25 kwietnia 2022 roku,

etap 3: od 23 maja 2022 roku,

etap 4: od 27 czerwca 2022 roku.

Transmisja DVB-T2 prowadzona będzie z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnie ze standardem HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2). Tylko telewizory zdolne zdekodować tak skompresowany obraz będą w stanie poprawnie odbierać nadawane drogą naziemnej telewizji cyfrowej programy telewizyjne. Widzowie naziemnej telewizji cyfrowej, którzy zamierzają nabyć nowy telewizor, powinni się upewnić, że będzie to sprzęt dostosowany do odbioru treści nadawanych w nowym formacie. Nowy telewizor powinien przetwarzać dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3 (zwanym też Dolby Digital Plus lub DD+).

Wiele odbiorników TV dostępnych obecnie w sprzedaży jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2, lecz jest w stanie zdekodować jedynie obraz zakodowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji AVC (występującym także pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestaną „rozpoznawać” nadawane treści i będzie konieczne dokupienie do nich zewnętrznego dekodera. Oferty na Black Friday obejmują często nieco starszy sprzęt, zalegający w magazynach sklepowych, który może nie obsługiwać najnowszych standardów.

Zobacz: Cyfrowy Polsat GO na Mikołajki: seriale Cartoon Network bez dodatkowych opłat

Zobacz: Ruszyła Platforma Nauki, „pierwsze polskie naukowe VOD”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: UKE