Cyfrowy Polsat GO na Mikołajki: seriale Cartoon Network bez dodatkowych opłat

Zbliżają się Mikołajki. Z tej okazji wszyscy abonenci Cyfrowego Polsatu korzystający z serwisu Cyfrowy Polsat GO otrzymali dostęp do najciekawszych seriali Cartoon Network bez dodatkowych opłat. Oferta jest ważna do 22 grudnia tego roku, także mobilnie – z aktywną opcją ON THE GO.

Mikołajki z Cartoon Network

W trakcie Mikołajek z Cartoon Network wszyscy abonenci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT Cyfrowego Polsatu mogą śledzić niezwykłe losy swoich ulubionych bohaterów. Przez miesiąc wspólnej akcji do obejrzenia będzie ponad 200 odcinków seriali wprost z anteny Cartoon Network. Wśród tytułów znalazły się:

„Ben 10”,

„Jabłko i Szczypior”,

„Obóz na wyspie”,

„Fungisy!”,

„Między nami misiami”,

„Craig znad Potoku”,

„Victor i Valentino”,

„Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca”.

Cartoon Network to jeden z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych dla dzieci w Polsce. Stacja słynie z prezentowania animowanych seriali komediowych i przygodowych. Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą oglądać Cartoon Network HD na pozycji 89 w telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz na pozycji 510 w telewizji internetowej OTT.

Cyfrowy Polsat GO – telewizja na życzenie

Serwis Cyfrowy Polsat GO to najlepsze show i seriale Polsatu, tysiące programów i filmów na życzenie oraz biblioteka HBO w jednym miejscu – na dekoderze, bez reklam. Daje dostęp do nawet 100 kanałów TV (w zależności od wybranego pakietu), które z aktywną usługą ON THE GO można oglądać na 3 urządzeniach mobilnych.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat