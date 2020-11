Cyfrowy Polsat - sport najwyższej próby każdego dnia

Czy jest możliwe przeżywanie sportowych emocji każdego dnia w roku? Przyglądamy się ofercie sportowej Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat – jakie kanały i pakiety?

W świecie sportu ciekawe wydarzenia odbywają się przez cały rok, a miłośnik dowolnej dyscypliny znajdzie interesujące go rozgrywki i zawody praktycznie w każdym miesiącu. Jeśli nie chce się niczego przegapić, dobrze zadbać o dostęp do kanałów, które zapewniają relacje z zawodów i rozgrywek, na których nam zależy. To właśnie umożliwia oferta Cyfrowego Polsatu. Można z niej skorzystać na różne sposoby – poprzez telewizję satelitarną, internetową OTT z dekoderem oraz kablową IPTV, dzięki czemu metodę odbioru można dopasować do swoich możliwości i potrzeb.

Cyfrowy Polsat posiada w ofercie wiele kanałów sportowych. Oprócz stacji sportowych Polsatu oraz kanałów Eurosport, z myślą o kibicach, którzy chcą śledzić na bieżąco wydarzenia sportowe z różnych dyscyplin, przygotowano dedykowane pakiety premium. Umożliwiają one oglądanie emocjonujących rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, Serie A TIM, hiszpańskiej La Ligi Santander, niemieckiej Bundesligi, a do tej elitarnej grupy kilka dni temu dołączyła także francuska Ligue 1. W ofercie jest także światowy tenis, Formuła 1, siatkówka, koszykówka czy lekka atletyka.

Pierwszy z tych pakietów to Polsat Sport Premium. Dostęp do wchodzących w jego skład dwóch kanałów oraz czterech serwisów telewizyjnych premium PPV zapewnia wszystkie mecze każdej kolejki Ligi Mistrzów UEFA i spotkania Ligi Europy na żywo. Rozgrywki transmitowane są w jakości Super HD, dzięki czemu możesz poczuć się, jak na trybunach, a komentarze i analizy – z wykorzystaniem technologii VIZRT, rozszerzonej rzeczywistości (AR) i modeli 3D oraz wirtualnego studia – prowadzone są z najnowocześniejszego studia telewizyjnego w Europie.

Drugi z pakietów to Eleven Sports. Trzy kanały (a w ofercie telewizji internetowej OTT – cztery) dają dostęp do szerokiego wachlarza lig europejskich, ale mamy w nich nie tylko piłkę nożną, lecz również liczne sporty motorowe, jak Formuła 1 czy żużel. A jeśli chcesz być na bieżąco z rozgrywkami krajowej Ekstraklasy, wówczas wybierz pakiet Ekstraklasa, który znajduje się w ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV. Oferowane w nim kanały Canal+ Sport3 i Canal+ Sport4 dają gwarancję, że nie przegapisz żadnego meczu na boiskach najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Oglądaj sport tylko wtedy, kiedy chcesz!

Na tym jednak nie koniec możliwości. Wszyscy abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu, korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą korzystać z wydarzeń dostępnych w systemie PPV (czyli pay per view). Oznacza to możliwość wykupienia dostępu do jednorazowego, wielogodzinnego wydarzenia na żywo, przygotowanego specjalnie pod tę formę przekazu, ze specjalnym studiem, ekspertami, analizami i rozmowami. Z reguły są to gale KSW i bokserskie, produkowane na wysokim poziomie nie tylko merytorycznym, ale także wizualnym i realizacyjnym.

Co istotne – zamówienia na PPV nie musisz składać z wyprzedzeniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdecydować się na wykupienie wydarzenia tego samego dnia, w którym będzie się ono odbywać! Warto podkreślić, że niektóre wydarzenia można obejrzeć tylko w ten sposób, niezależnie od tego, jaki pakiet się posiada.

Wygodne zamawianie i opłaty

Cyfrowy Polsat oferuje szeroką ofertę relacji sportowych w abonamencie oraz liczne sposoby płatności za wspomniane wydarzenia PPV. Zamówić je można poprzez wysłanie SMS-a, w dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej OTT aplikacji Sklep, a także w internetowym oraz telefonicznym Centrum Obsługi Klienta. Można także skorzystać z e-płatności lub cyfrowej portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu.

Już wkrótce kolejna gala, którą będzie można obejrzeć w systemie PPV - FEN 31. Odbędzie się w sobotę, 28 listopada, w Łodzi. Łącznie widzowie zobaczą 8 walk, z czego 3 o mistrzowski pas, a w walce wieczoru zmierzą się Daniel Rutkowski z Adrianem Zielińskim. Stawką tego pojedynku będą dwa pasy mistrzowskie w kategorii piórkowej: FEN oraz Babilon MMA.

To i inne wydarzenia PPV oferowane przez Cyfrowy Polsat można oglądać także w należącym do operatora serwisie IPLA na komputerach z systemem Windows, wybranych modelach Smart TV i Apple TV oraz oczywiście na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.

Cyfrowy Polsat - nie przegap niczego ważnego!

Dzięki Cyfrowemu Polsatowi musisz mocno się starać, aby przegapić najbardziej emocjonujące wydarzenia sportowe. Co ważne, można je oglądać także online i mobilnie dzięki serwisowi Cyfrowy Polsat z opcją ON THE GO. Teraz, w okresie przedświątecznym, jest dobry moment, aby przyjrzeć się ofercie i skorzystać z przygotowanych przez operatorów propozycji z benefitami. Jeśli chodzi o Cyfrowy Polsat - klienci, którzy wybiorą pakiet M lub L telewizji satelitarnej lub kablowej IPTV, otrzymają pełną ofertę, m.in. z kanałami HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, przez 3 miesiące bez opłat. To wystarczająco długo, żeby na spokojne zapoznać się z propozycjami różnych kanałów, rozeznać w ich ramówkach i wyrobić sobie zdanie na temat naszych codziennych potrzeb, jeśli chodzi o zawartość pakietu TV.

Źródło zdjęć: Pexels, wł