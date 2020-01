DVB-T2 da nam telewizję naziemną w lepszej jakości i nowe kanały

W Polsce planowana jest zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2 do 30 czerwca 2022 roku.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina w mediach społecznościowych o planowanej zmianie. Do uruchomienia DVB-T2 i wyłączenia DVB-T zostało niecałe dwa i pół roku.

W tym czasie powinniśmy upewnić się, czy nasze telewizory na pewno obsługują standard transmisji cyfrowej DVB-T2. Jeśli nie, trzeba będzie wymienić sprzęt na nowy. To ogromna wada przejścia na nowocześniejszy system emisji telewizji. Dla niektórych osób są to niepotrzebne wydatki – nowy telewizor lub zewnętrzny dekoder. Szczęśliwie większość widzów ma już odpowiednio nowoczesny telewizor.

Co zyskamy dzięki DVB-T2?

DVB-T2 to przede wszystkim optymalizacja wykorzystania częstotliwości. Dzięki temu multipleksy będą mogły emitować sygnał w lepszej jakości, co zaowocuje zapewne wyższą rozdzielczością obrazu i lepszym dźwiękiem. Kodek AVC/H.264 zostanie zastąpiony przez HEVC/H.265. To umożliwi przesyłanie nawet dwukrotnie więcej danych po tym samym łączu. Pojemność multipleksów wzrośnie z 24,88 Mb/s do około 40 Mb/s w w 8 MHz.

Możemy mieć nadzieję, że dzięki temu więcej kanałów będzie dostępnych w jakości HD, ale decyzja leży po stronie nadawców.

Zobacz: Masz już kanały MUX-8? Emitel i TVP zachęcają do dostrojenia odbiorników

Ponadto multipleksy drugiej generacji będą mogły „pomieścić” więcej kanałów, więc nadawcy będą mogli rozwijać swoją ofertę. Obecnie w Polsce mamy dostęp do 28 bezpłatnych kanałów o zasięgu ogólnopolskim.

5G a naziemna telewizja cyfrowa

Zanim transmisja telewizji naziemnej zostanie uruchomiona w nowym standardzie, czeka nas jeszcze jedna zmiana, związana z nowym planem zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz w Polsce. Nadawcy telewizji naziemnej muszą zwolnić pasmo 700 MHz, które zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci w standardzie 5G.

Zobacz: UKE: Projekt planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz trafił do konsultacji

Telewizja zostanie przeniesiona na pasma z zakresu 470-694 MHz. Nadawcy nie powinni ponieść z tego tytułu dodatkowych kosztów. Widzowie będą musieli jedynie przestroić telewizory, by znalazły kanały z pierwszych czterech multipleksów (MUX 1-4) na niższych częstotliwościach. Informacji o tym na pewno nie przegapimy – będą pojawiać się między innymi na paskach podczas emisji programów telewizyjnych.

Źródło tekstu: KRRiT (Twitter)