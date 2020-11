Ruszyła Platforma Nauki, „pierwsze polskie naukowe VOD”

Które wynalazki są dziełem Polaków? Co nowego słychać w nauce? Co to jest Ranking Szanghajski i czym był pleograf? To i wiele więcej czekać będzie na widzów na nowej stronie Platforma Nauki. Pomysłodawcami projektu jest grupa młodych pasjonatów, którzy chcą dzielić się wiedzą w sposób ciekawy, nietypowy i nowoczesny. Wszystkie treści oferowane są widzom bezpłatnie.

Dziś ruszyła Platforma Nauki, opisywana przez swoich twórców bardzo obiecującym określeniem „pierwsze polskie naukowe VOD”. Na stronie platformanauki.pl pojawiły się pierwsze odcinki kilku zaplanowanych serii, będą to m. in. „Made in Poland”, „Czym jest”, „Co słychać w nauce?” czy „Historia Polskiej Nauki”. Odcinki i podcasty publikowane będą cyklicznie i dostępne będą do oglądania w dowolnym momencie.

Zobacz: MIT: Sztuczna Inteligencja rozpozna Covid-19 po kaszlu

Jak przekonują autorzy projektu, jego celem jest przystępne przedstawienie widzowi przełomowych wynalazków i postaci w historii naszego kraju, a a także pokazanie, że nauka to nie tylko nudna teoria, ale bardzo ciekawa praktyka. Twórcy pragną, aby widzowie w zabawny sposób mogli przyswajać wiedzę. Na koniec każdego odcinka, mogą oni wypełnić test, aby sprawdzić, czego się dowiedzieli i co zapamiętali.

Do współpracy zaproszeni zostali naukowcy jak choćby Piotr Ziółkowski – biuro projektów Ministra dawnego MNiSW, prof. Arkadiusz Nowak, biolog i ekolog – Polska Akademia Nauk, prof. Marek Jamrozy, wicedyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ, dr Andrzej Soldaty, prezes Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości czy dr hab. Rafał Kurczab – wybitny chemik i zdobywca grantów MNiSW.

Zobacz: Jaki laptop do gier, pracy i nauki? Najlepsze notebooki na październik i listopad 2020

Cały projekt jest dziełem młodych Polaków, od pomysłu, poprzez tworzenie scenariuszy, filmowanie, montaż po finalne umieszczanie filmów na platformie.

Platforma Nauki jest finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

Zobacz: Podwodne centrum danych Mictrosoftu jest mniej zawodne od lądowych

Zobacz: SpaceX obniża ceny lotu w kosmos - wiemy, ile będzie kosztować podróż człowieka na Marsa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Platforma Nauki