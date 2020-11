SpaceX obniża ceny lotu w kosmos - wiemy, ile będzie kosztować podróż człowieka na Marsa

Elon Musk poinformował na Twitterze, że zmieniono koszty związane z transportem ludzi i towarów w kosmos. Zgadnij, ile SpaceX życzy sobie za 1 kg ładunku? I na ile wycenia transport jednej osoby na Marsa?

Elon Musk kuruje się obecnie z grypy, co nie przeszkadza mu aktywnie udzielać się w mediach społecznościowych - a zwłaszcza na ulubionym przez niego Twitterze. To właśnie tam poinformował o nowym sposobie na zdobywanie przez ludzkość kosmosu. A tym sposobem są oczywiście niższe koszty wynoszenia satelitów i ludzi na orbitę, a nawet podróży na Marsa! A przypomnę, że Musk od ponad dekady odgraża się, że to właśnie jego firma jako pierwsza w dziejach umożliwi taką podróż. Póki co rakieta Falcon 9 doskonale spełnia się w misjach na niskiej i wysokiej orbicie Ziemi, jednak do podróży międzyplanetarnej zostanie użyta z pewnością inna - której jeszcze nie znamy.

Ale wracając do głównego tematu - został zredukowany koszt wynoszenia ciężarów na orbitę, który obecnie wynosi 10 dolarów za kilogram. Pierwsze pogłoski o tej cenie pojawiły się już w maju, ale teraz znalazły oficjalne potwierdzenie. Wyniesienie 100 ton na orbitę będzie kosztowało mniej, niż milion dolarów i jak napisał Musk, SpaceX przeprowadzi takie transporty praktycznie po kosztach. Maksymalna ładowność wynosi 150 ton, a więc misja z wypełnionymi po brzegi ładowniami będzie kosztować 1,5 mln dolarów. A koszt lotu człowieka na Marsa został wyceniony na 10 miliardów dolarów.

Zobacz: SpaceX podpisuje z NASA umowę na loty kosmiczne

Wracając do Ziemi - SpaceX planuje dostarczać na orbitę nie tylko satelity, ale i pojazdy, jak kosmiczne tankowce. W chwili obecnej istnieje już sześć "rokujących nadzieję" prototypów, na których stworzenie SpaceX wyłożyło ponad miliard dolarów. W przyszłości mogłyby zostać umieszczone pomiędzy Ziemią a Marsem, aby zasilać statki kosmiczne lecące na Czerwoną Planetę lub z niej wracające. Znacznie wcześniej pomogłyby w planowanych na kolejne lata misjach na Księżyc.

No cóż - robi się ciekawie i może rzeczywiście Elon Musk doprowadzi ludzi na Marsa? Nie miałbym nic przeciwko. Gdyby jeszcze cena lotu na Marsa była taka nieco bardziej przystępna...

Zobacz: SpaceX wymienia dwa silniki w rakiecie Falcon 9