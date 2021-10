Telewizja naziemna w standardzie DVB-T2 – jaki telewizor kupić?

W przyszłym roku naziemna telewizja cyfrowa w Polsce zmieni standard nadawania na DVB-T2/HEVC. By nadal móc ją oglądać, będziemy potrzebować odpowiedniego telewizora lub dekodera.

Od 1 lipca 2022 roku odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału. Przejście na DVB-T2/HEVC będzie przebiegać stopniowo od marca przyszłego roku, według następującego harmonogramu:

28 marca 2022 roku w województwach lubuskim i dolnośląskim,

w województwach lubuskim i dolnośląskim, 25 kwietnia 2022 roku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, 23 maja 2022 roku w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim,

w województwach łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, 27 czerwca 2022 roku w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

Po 30 czerwca 2022 roku odbiór sygnału telewizji będzie możliwy tylko w systemie DVB-T2.

Jak mogliśmy się dowiedzieć ostatnio z różnych mediów, ponad 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce dysponuje tylko sprzętem, który nie pozwala odbierać telewizji naziemnej w nowym standardzie. Aby nadal oglądać swoje ulubione programy, będą one musiały zainwestować w odpowiedni sprzęt – nowy telewizor lub dekoder. Problemów nie powinno być w przypadku telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach. Są one na ogół dwusystemowe i umożliwiają odbiór telewizji naziemnej zarówno w obowiązującym aktualnie standardzie DVB-T, jak i wprowadzanym DVB-T2. Telewizor zgodny ze standardami DVB-T2 może wymagać zmiany ustawień.

Kupując nowy sprzęt, warto się dowiedzieć, na przykład pytając sprzedawcę, czy telewizor:

odbiera telewizję naziemną w standardzie DVB-T2,

odbiera kodowanie obrazu w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H),

odbiera kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3.

Jeśli odbiornik umożliwia podłączenie do Internetu, to powinien on obsługiwać standard HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1. Jeśli natomiast komuś zależy na rozdzielczości 4K, to sprzęt powinien spełniać również wymogi:

odbioru HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10,

odbioru dźwięku w wersji Dolby AC-4.

Nadchodząca zmiana w sposobie nadawania telewizji naziemnej jest dużym skokiem technologicznym o charakterze globalnym. W trosce o dostęp konsumentów do rzetelnych informacji postanowiłem włączyć się w akcję Instytutu Łączności, promującą nową, naziemną telewizję cyfrową. Zmiany w dostawie sygnału telewizji zaczną funkcjonować już w przyszłym roku. Konsumenci powinni przygotować się na nadchodzące zmiany – warto już teraz sprawdzić model telewizora pod kątem spełniania standardów systemu DVB-T2. Nie zapominajmy o seniorach, którzy mogą w tym zakresie potrzebować wsparcia najbliższych.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

