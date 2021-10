Co obejrzeć na Amazon Prime - najlepsze seriale

Amazon Prime oficjalnie zadebiutowało w Polsce w rewelacyjnej cenie 49 zł za cały rok. W ramach tego mamy dostęp do usługi Amazon Prime Video z filmami i serialami. Co warto tam obejrzeć? Wybrałem moim zdaniem najciekawsze pozycje.

Jakie są najlepsze seriale na Amazon Prime Video? To pytanie może w tym momencie zadawać sobie wiele osób, biorąc pod uwagę oficjalny start usługi Amazon Prime w Polsce i to w szokująco atrakcyjnej cenie. W kwocie 49 zł za cały rok otrzymujemy nie tylko dostęp do serwisu z filmami i serialami, ale także darmowych dostaw z Amazon.pl, darmowych gier w ramach Prime Gaming, wielu bonusów do gier (np. skinów) oraz jednej darmowej subskrypcji miesięcznie na Twitchu. Na razie jednak skupmy się właśnie na serialach. Co warto obejrzeć na Amazon Prime Video?

The Boys

Zestawienie po prostu musiałem zacząć od The Boys, czyli w mojej ocenie jednego z najlepszych seriali superbohaterskich ostatnich lat. Jeśli uwielbiacie Marvela czy DC, to dzieło Amazona jest dla Was pozycją obowiązkową. Uprzedzam jednak, że The Boys – jeśli nie znacie komiksowego pierwowzoru – nie jest tym, czego spodziewacie się po serialu o superbohaterach. Ci są tutaj przedstawieni jako do szpiku kości zepsuci, chciwi, brutalni i bezwzględni. To bohaterowie, którym sława za mocno uderzyła do głowy. Niejako naprzeciw nim staje grupa ludzi, którzy nie mogą pochwalić się podobnymi umiejętnościami. Jest brutalnie, krwawo i po prostu rewelacyjnie. Aktualnie dostępne są dwa sezony, z czego każdy składa się z 8 odcinków. Wiadomo też, że Amazon zamierza kontynuować serial, ale nie ma w tym nic dziwnego. To świetne widowisko.

Invincible

Invincible to kolejny serial o superbohaterach, chociaż w tym wypadku akurat animowany. Możecie w tym momencie pomyśleć, że zestawienie to jest trochę monotematyczne, ale zapewniam, że za chwilę się to zmieni. Musicie mi wybaczyć, ale jestem geekiem, który uwielbia komiksy i wszystko, co związane ze światami Marvela oraz DC. Jednak Invincible, podobnie jak The Boys, nie jest tym, co najczęściej pokazują dwaj najwięksi gracze superbohaterskiego rynku. Tutaj również światowi herosi nie są nieustępliwi, prawi i nie zabijają. Animacja zaskakuje i jest niesamowicie brutalna, ale nie jest dlatego tak po prostu. Wszystko jest uzasadnione, ale o tym musicie przekonać się na własną rękę. Na ten moment dostępny jest tylko pierwszy sezon z 8 odcinkami, ale trwają już prace nad kolejnymi.

The Grand Tour

Wszyscy fani motoryzacji powinni znać rewelacyjne trio byłych już prezenterów Top Gear. James May, Richard Hammond i Jeremy Clarkson to mistrzowie tworzenia rozrywkowych treści, w których tłem są najlepsze samochody na świecie. Amazon przyjął ich do siebie, po tym jak odeszli z BBC, co poskutkowało stworzeniem nowego programu o nazwie The Grand Tour. Chociaż pierwszy sezon mocno przypominał swoją formułą Top Gear, to w ostatnim czasie trójka dziennikarzy i prezenterów skupia się na dłuższych odcinkach specjalnych, gdzie najczęściej jadą w jakąś szaloną podróż, po drodze wykonując rozmaite zadania, przygotowane dla nich przez producentów. Zapewniam Was, że nawet jeśli nie interesujecie się motoryzacją, to The Grand Tour to program, przy którym będziecie świetnie się bawić.

Jack Ryan

Tom Clancy to mistrz powieści sensacyjnych. Jego dzieła wykorzystywane są zarówno w świecie filmów, seriali, jak i gier (np. Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon itd.). Nic dziwnego, że po jednego z jego bohaterów sięgnął też Amazon. Tym jest Jack Ryan, grany przez Johna Krasinkiego. Jest tutaj wszystko, co powinno spodobać się fanom sensacji – mnóstwo akcji, ciekawa intryga oraz wyraziści bohaterowie, ze szczególnymi uwzględnieniem tych złych. Widać to po bardzo dobrych ocenach zarówno na IMDb, jak i Filmwebie, gdzie serial ma średnią notę kolejno 8,1 oraz 7,5 punktów. W tym momencie do obejrzenia jest 16 odcinków, podzielonych na dwa sezony.

The Expanse

Jesteście fanami Star Treka, Doctora Who albo Battlestar Galactica? W takim razie na pewno zainteresuje Was The Expanse, czyli jeden z najlepszych seriali science-fiction ostatnich lat. Ten początkowo tworzony był przez stację Sci-Fi, ale w 2018 roku produkcję przejął Amazon. Akcja dzieje się mniej więcej 200 lat w przyszłości, kiedy to ludziom udało się skolonizować Układ Słoneczny. Fabuła kręci się wokół załogi statku Canterbury oraz pewnej zaginionej dziewczyny. Szukając jej, odkrywamy intrygę, która może doprowadzić do międzyplanetarnej wojny. Ocena 8,5 na IMDb mówi sama za siebie. To świetny serial dla wszystkich fanów gatunku space-opera.

Amerykańscy Bogowie

Akcja Amerykańskich Bogów oparta jest na książce Neila Gaimana o tym samym tytule. Co ważne, autor jest jednym z producentów wykonawczych serialu. Głównym bohaterem jest Cień, czyli mężczyzna, który wychodzi z więzienia w momencie, w którym dowiaduje się o śmierci swojej żony. W drodze na pogrzeb poznaje tajemniczego człowieka, który zatrudnia go w roli swojego ochroniarza. Szybko okazuje się, że nie wszystko wygląda tak, jak mogłoby się wydawać. Cień przekonuje się, że mężczyzna jest Odynem, czyli nordyckim bogiem, który szykuje się do wielkiej wojny między starymi i nowymi bogami. Po drodze poznajemy również inne bóstwa z różnych wierzeń. Z czasem przekonujemy się też, że Cień jest kimś więcej niż tylko przypadkową osobą, która znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie. Każdy z 26 odcinków (podzielonych na 3 sezony) ma około 50 minut, więc jest sporo do obejrzenia.

The Man in the High Castle

Wyobraźcie sobie świat, w którym Niemcy i Japonia wygrali II Wojnę Światową i wspólnie rządzą światem. Oba państwa podzieliły między siebie Stany Zjednoczone na północ i południe, gdzie panują zupełnie odmienne zasady. Co gorsze, mocarstwa nie dogadują się między sobą, a do tego życie uprzykrza im ruch oporu. Brzmi ciekawie? Takie właśnie jest. Akcja serialu dzieje się w latach 60. i ukazuje alternatywą wizję historii. Całość oparta jest na powieści Philipa K. Dicka, a za produkcję odpowiadają Ridley Scott (Łowca Androidów) oraz Frank Spotnitz (Archiwum X), co samo w sobie jest już całkiem niezłą rekomendacją.

Wspaniała Pani Maisel

W swojej głowie stwórzcie sobie obraz idealnej pani domu, żyjącej w Stanach Zjednoczonych lat 60. Ma wspaniałego męża, piękne dzieci i wydawałoby się idealne życie. Taka właśnie jest bohaterka tego serialu. Jednak ten idealny świat zaczyna się komplikować. W społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn Pani Maisel postanawia zrobić coś całkowicie nowego, a według rodziny i znajomych wręcz szalonego. Kobieta zrywa z wizerunkiem gospodyni domowej i zostaje stand-upową artystką. Brzmi jak materiał na świetną komedię? Bo takie też jest, chociaż nie zawsze jest zabawnie. Czasami jest też ciężko i trudno. Scenariusz i reżyseria Wspaniałej pani Maisel to dzieło Amy Sherman-Palladino (Kochane kłopoty).

Fleabag

Fleabag to 30-latka, która mieszka w Londynie. Z jednej strony jest trochę jak Bridget Jones – mierzy się z wieloma problemami, z którymi walczą osoby w jej wieku, tym bardziej zamieszkujące wielką, europejską stolicę. Jednak o ile Bridget Jones pokazywała ten świat w bardziej kolorowym i wesołym świetle komedii romantycznych, o tyle Fleabag pełne jest chwil gorzkich i rozczarowań. W serialu nie brakuje czarnego humoru, tragedii i trudnych momentów. Pomimo tego jest to serial bardzo zabawny. Charakterystyczną cechą jest złamanie czwartej ściany, bowiem tytułowa Fleabag (przez cały serial nie poznajemy jej imienia) co jakiś czas zwraca się do widza, kąśliwie komentując otaczającą ją rzeczywistość. W główną rolę wciela się Phoebe Waller-Bridge, która jednocześnie napisała scenariusz.

Amazon Prime Video — co jeszcze obejrzeć?

To oczywiście mocno subiektywna lista. Na Amazon Prime Video pełno jest ciekawych seriali, które warto obejrzeć. Może nie jest ich tak dużo, jak na Netflixie, ale w zdecydowanej większości mają one bardzo wysoki poziom, dzięki czemu przyciągają na wiele godzin. Oprócz wyżej wymienionych warto też zwrócić uwagę na takie seriale, jak: Upload, Good Omens, Goliath, Hanna, Hunters, Terror, Sneaky Pete, This is Us, Carnival Row, Mozart w miejskiej dżungli, Undone, Homecoming oraz Bosch. Amazon Prime ma też wiele serii dla fanów sportu, np. o Manchesterze City, Tottenhamie Hotspur, Sergio Ramosie, Stevenie Gerardzie czy też Diego Maradonie. Nie brakuje też treści typowo rozrywkowych, prowadzonych przez trójkę z The Grand Tour, np. Farma Jeremyego Calrksona, James May w Japonii oraz Wielcy eskapiści w Hammondem. Wybór jest ogromny! A jakby tego było mało, to serwis pracuje też nad nowymi serialami, w tym pierwszą polską produkcją o Robercie Lewandowskim. Warto czekać też na serial w uniwersum Władcy Pierścieni oraz Koło Czasu (premiera za miesiąc) na podstawie książek Roberta Jordana. W skrócie – na Amazon Prime Video jest co oglądać.

Jeśli Waszym zdaniem coś pominąłem, co warto na Amazon Prime Video obejrzeć, to dajcie znać w komentarzach, aby inny też wiedzieli, co jeszcze jest godne uwagi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazon