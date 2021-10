Amazon Prime w Polsce. Cena brzmi fantastycznie

Amazon przygotował nową, rewelacyjną ofertę dla polskich użytkowników. Usługa Amazon Prime ma teraz nową, cena, która jest po prostu fantastyczna. Wystarczy 49 zł rocznie, aby zyskać dostęp do filmów, seriali, gier i darmowej dostawy.

Amazon już kilka miesięcy temu oficjalnie zadebiutował w polskiej wersji językowej. Nie da się jednak ukryć, że nie była to wielka premiera. Największy sklep internetowy na świecie, póki co, nie zagroził Allegro. To jednak może się zmienić, bo właśnie wprowadzono polską wersję usługi Amazon Prime, której cena wręcz szokuje. Co ważne, szokuje pozytywnie.

Amazon Prime - 49 zł rocznie za filmy, seriale, gry i dostawę

Polska wersja Amazon Prime dostępna jest w szokującej cenie 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Nie potrzeba tu żadnej matematyki, aby stwierdzić, że pierwszy z pakietów jest dużo korzystniejszy.

Co otrzymujemy w zamian? Całkiem sporo:

Darmowa dostawa zakupów z Amazon.pl

Dostęp do usługi Amazon Prime Video z filmami i serialami

Darmowe, comiesięczne gry w ramach Prime Gaming

Darmowy, comiesięczny sub dla wybranego kanału na Twitchu

Czy warto? Myślę, że za 49 zł rocznie skandalem byłoby nieskorzystanie z oferty Amazon Prime w Polsce. W tej cenie macie 12 miesięcy korzystania z Amazon Prime Video, które same w sobie jest warte dużo więcej. Do tego dochodzi 12 (jedna za każdy miesiąc) subskrypcji na Twitchu, co normalnie kosztowałoby około 216 zł (miesięczna subskrypcja kosztuje ok. 18 zł). A do tego jeszcze darmowa dostawa. Nawet jeśli nie planujecie zakupów na Amazon.pl, to i tak warto skorzystać z oferty. Co więcej, każdy otrzymuje też 30-dniową, darmową wersję próbną.

