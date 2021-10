Facebook mówi "nie" politykom. Idą zmiany

Nick Clegg — rzecznik prasowy Facebooka — wziął udział w programie "Meet the Press" na antenie amerykańskiego kanału NBC. W jego trakcie przyznał, że szykują się duże zmiany tak na Facebooku, jak i Instagramie. W obu przypadkach firma chce, przynajmniej w teorii, zadbać o swoich użytkowników.

Clegg, który w latach 2010-2015 był wicepremierem Wielkiej Brytanii, ujawnił, że Facebook w najbliższym czasie zredukuje widoczność polityków w serwisie społecznościowym, po tym jak zniesione zostały środki bezpieczeństwa wprowadzone w trakcie wyborów w USA w 2020 roku. Takie posunięcie ma wynikać przede wszystkim z opinii samych użytkowników Facebooka, którzy domagają się "mniej polityki, a więcej znajomych".

Poza tym firma zamierza wprowadzić też duże zmiany na Instagramie, które mają na calu uchronić młodszych użytkowników. To prawdopodobnie pokłosie niedawnego wycieku, w którym tajemniczy informator przekonywał, że Mark Zuckerberg i spółka swoje własne zyski stawiają wyżej niż zdrowie młodzieży, która korzysta z Instagrama. Nowe zmiany mają uchronić nieletnich użytkowników przed elementami, które mogą źle wpływać na ich zdrowie psychiczne.

Rozumiemy obawy niektórych, że musimy wcisnąć pauzę, wysłuchać ekspertów, wyjaśnić nasze intencje i tak dalej. Oczywiście opcjonalnie wprowadzimy nowe mechanizmy kontroli dla dorosłych, aby mogli nadzorować, co robią ich dzieci w Internecie. Po drugie zrobimy coś, co w mojej ocenie znacząco zmieni sytuację, gdy nastolatkowie w kółko oglądają te same treści, które nie sprzyjają ich dobremu samopoczuciu. Wtedy będziemy ich popychać do oglądania innych treści.