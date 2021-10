Kompromitacja US Navy. Obawiali się ataku, a wyszło niezręcznie

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych podejrzewała atak hakerski. Na jej szczęście, na strachu się skończyło.

Niepisana internetowa mądrość brzmi: pamiętaj, aby wylogować się ze swych kont, gdy pozostawiasz komputer dostępny dla innych osób. US Navy na własnej skórze przekonała się, jak ważna jest to zasada.

Do incydentu doszło w nocy z 3 na 4 października. W tym czasie oficjalny profil amerykańskiego niszczyciela USS Kidd na Facebooku sześciokrotnie strumieniował rozgrywkę z Age of Empires, dorzucając do tego infantylne komentarze pokroju "Hahahahaha" czy "Cześć, chłopaki".

Rzeczniczka prasowa marynarki, kmdr Nicole Schwegman, zareagowała błyskawicznym oświadczeniem. Jak wyznała militarnemu magazynowi Task and Purpose, wojsko padło ofiarą ataku hakerskiego. Obiecała też nawiązanie kontaktu z Facebookiem w celu ustalenia sprawcy. Zatem, maszyna dochodzeniowa ruszyła pełną parą. Zupełnie niepotrzebnie.

Okazało się, że żołnierz odpowiedzialny za profil społecznościowy, kończąc pracę, zapomniał się wylogować ze służbowego konta. Resztę historii teraz już łatwo dopowiedzieć.

US Navy nie dodaje, czy doszło do intencjonalnego żartu, czy ktoś się po prostu zapomniał. Nie zmienia to jednak faktu, że ataku nie było, choć bałagan organizacyjny chluby nie dodaje.

