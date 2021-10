Nowe złącze zasilania dostarczy kartom graficznym nawet 600 W

Wkrótce do sprzedaży może trafić pierwsza karta graficzna zgodna ze standardem PCIe 5.0. Razem z nią prawdopodobnie zadebiutuje też nowa wtyczka zasilania, która będzie w stanie dostarczyć nawet 600 W energii.

Jeśli plotki się potwierdzą, to już w styczniu 2022 roku do sprzedaży trafi pierwsza karta graficzna zgodna z interfejsem PCIe 5.0. Według niepotwierdzonych pogłosek będzie to NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, czyli model oparty na architekturze Ampere. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, to końcówka przyszłego roku to premiera kolejne generacji GPU, czyli Radeonów RX 7000 oraz GeForce'ów RTX 4000, które już na pewno będą obsługiwać PCI-Express 5.0. Razem z nimi zaprezentowane zostanie prawdopodobnie nowe złącze zasilania.

Nowe złącze zasilania kart graficznych PCIe 5.0

Do specyfikacji nowego złącza zasilania dotarł portal Igor's Lab. Z dokumentów wynika, że nowa, pojedyncza wtyczka będzie samotnie wystarczyła do zasilenia karty graficznej. Aktualnie najmocniejsze modele korzystają nawet z trzech złączy 8-pinowych, z których każde dostarcza maksymalnie 150 W. Tymczasem nowe, 16-pinowe złącze PCIe ma dawać nawet 600 W energii.

Nowe złącze ma mieć w sumie 16 pinów, z czego 12 to piny zasilające, a 4 sygnałowe. Każdy z pinów może utrzymać natężenie maksymalnie 9,2, a całe złącze aż 55 A przy 12 V. Rozstaw poszczególnych pinów to zaledwie 3,0 mm, czyli sporo mniej w porównaniu z aktualnymi 4,2 mm. Dzięki temu samo złącze będzie dużo mniejsze niż dwa 8-pinowe, bowiem jego szerokość to 18,85 mm. Jak już wspominałem, pierwszą kartą zgodną z PCIe 5.0 może być GeForce RTX 3090 Ti, ale na razie to tylko niepotwierdzone plotki. Na pewno nowy standard będą obsługiwać modele kolejnej generacji, które powinny trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku.

