Intel Core i7-12700K nawet 45% szybszy od Ryzena 7 5800X

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery procesorów Intel Alder Lake. Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej testów w przeróżnych benchmarkach. Tym razem układ Core i7-12700K został przetestowany w CPU-Z i nawet o 45% wyprzedza Ryzena 7 5800X.

Intel Core i7-12700K to kolejny procesor, którego testy pojawiły się w bazie programu CPU-Z. Jeśli są one wiarygodne, a co do tego nie mamy 100-procentowej pewności, to uzyskał on odpowiednio 800,2 punkty w teście jednordzeniowym oraz 9423,2 punkty w teście wielordzeniowym. Skoro jest to następca modelu i7-11900K, to właśnie do niego powinniśmy go porównywać oraz do głównego konkurenta, czyli Ryzena 7 5800X. Wtedy nowy układ pokazuje swoją moc.

Intel Core i7-12700K - wydajność Alder Lake

Wspominane 800,2 punkty w teście jednordzeniowym to wynik o około 17,3% lepszy od Core i9-11900K, o 24% lepszy od Core i7-11700K oraz o 25% lepszy niż Ryzen 7 5800X. Jeszcze lepiej to wygląda w przypadku testu z wykorzystaniem wielu rdzeni. Wtedy nowy procesor jest aż o 50% wydajniejszy od swojego bezpośredniego poprzednika oraz o 45% wyprzedza największego na ten moment konkurenta, czyli Ryzena 7 5800X. Nawet Core i9-11900K oraz Ryzen 9 5900X pozostają w pokonanym polu, chociaż ten drugi dosłownie o włos.

Enfin un autre cpu que le 12900k https://t.co/l5pZoOoPd1 — La Frite David 🇫🇷 (@davideneco25320) October 7, 2021

Intel Core i7-12700K ma być procesorem 12-rdzeniowym, z czego 8 rdzeni to wydajne Golden Cove, a 4 to energooszczędne Gracemont. Przekłada się to na obsługę 20 wątków (16+4), bo tylko jednostki Golden Cove obsługują HyperThreading. Taktowanie bazowe to 3,6 GHz, a maksymalny boost to 5,0 GHz z dwoma aktywnymi rdzeniami lub 4,7 GHz na wszystkich jednostkach. Procesor ma 25 MB pamięci cache L3 oraz TDP na poziomie 125 W (PL1) oraz 228 W (PL2). Z dotychczasowych informacji wynika, że układy Alder Lake będą droższe na premierę od swoich poprzedników.

Zobacz: Intel Core i9-12900K deklasuje Ryzena 9 5950X. Różnica jest ogromna

Zobacz: Core i9-12900K znowu szybszy niż Ryzen 9 5950X. Ale czy na pewno?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech