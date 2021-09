Intel Core i9-12900K deklasuje Ryzena 9 5950X. Różnica jest ogromna

Intel Core i9-12900K w najnowszym benchmarku wręcz miażdży Ryzena 9 5950X. Różnica między dwoma układami jest ogromna.

Intel Core i9-12900K to flagowy model nadchodzącej wielkimi krokami 12. generacji układów Intela. Wiemy, że jest on wyposażony w aż 16 rdzeni - 8 mocnych z serii Golden Cove oraz 8 słabszych Gracemont. Poza tym oferuje 30 MB pamięci cache L2, a taktowanie to 3,2 GHz bazowo oraz do 5,2 GHz w Boost. TDP układu to z kolei 125 W. Taka specyfikacja pozwala na zdeklasować układ AMD Ryzen 9 5950X w benchmarki Ashes of the Singularity.

Zobacz: Intel odkrywa karty. Wiemy więcej o nowych kartach Intel ARC Alchemist

Core i9-12900K miażdży Ryzen 9 5950X

Intel Core i9-12900K pojawił się w bazie programu Ashes of the Singularity. W teście "High 1440p" uzyskał on aż 14000 punktów w zestawie z kartą GeForce RTX 3080. Dla porównania, z dokładnie tą samą kartą AMD Ryzen 9 5950X uzyskuje zaledwie 10100 punktów. Różnica jest więcej ogromna i wynosi aż 38,6 procent. Czy to oznacza, że Alder Lake będą aż o tyle wydajniejsze od układów Zen 3?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie wiemy, jaki dokładnie model GeForce'a RTX 3080 był używany w teście i czy nie był w żaden sposób podkręcony. Z drugiej strony, nawet gdyby był, to i tak różnica nie powinna być aż tak duża. Dodatkowo wpływ mógł mieć system operacyjny. Jeśli w teście był wykorzystywany Windows 11, który ma być zoptymalizowany pod Alder Lake, to znowu i9-12900K mógł zyskać dodatkową przewagę. Dlatego do powyższych wyników trzeba podchodzić z dystansem. Różnica jest ogromna i z pewnością nie wynika z samej karty graficznej czy systemu, ale przewaga Core i9 może finalnie nie być aż tak duża.

Zobacz: GeForce RTX 4090 ponad dwa razy szybszy niż RTX 3090? Tak i nie...

Zobacz: Chcesz kupić kartę graficzną? Pospiesz się, bo będzie tylko gorzej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Tom's Hardware