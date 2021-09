GeForce RTX 4090 ponad dwa razy szybszy niż RTX 3090? Tak i nie...

Nowa karta graficzna NVIDII z architekturą Lovelace może być taktowana zegarem aż 2,2 GHz, co powinno przełożyć się na niewiarygodną wydajność nawet 81 TFLOPS.

NVIDIA już jakiś czas temu ujawniła, że kolejna generacja kart graficznych trafi do sprzedaży w 2022 roku. Według plotek powinniśmy się jej spodziewać pod koniec przyszłego roku. Te same źródła twierdzą, że nazwa całej architektury będzie pochodziła od brytyjskiej matematyczki i poetki Ady Lovelace, którą uważa się za pierwszą w historii programistkę. Dotychczasowe doniesienia sugerują ogromny wzrost wydajności w porównaniu z serią RTX 30. Najnowsze plotki tylko to potwierdzają.

NVIDIA Lovelace - duży wzrost wydajności

Użytkownik Twittera o pseudonimie Greymon55, który znany jest z publikacji wielu informacji z rynku hardware'owego, wyjawił nowe informacje na temat nadchodzącej karty graficznej z układem AD102. Flagowy model z architekturą Lovelace, czyli prawdopodobnie GeForce RTX 4090, ma być wyposażony w pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie. Jak widać Zieloni nie zamierzają jeszcze przechodzić na GDDR7. Pozytywnie zaskakuje natomiast informacja o taktowaniu, które w Boost ma dochodzić nawet do 2,2 GHz. W połączeniu z 18432 rdzeniami CUDA karta ma oferować wydajność aż 81 TFLOPS (FP32). Dla porównania RTX 3090 ma "tylko" 36 TFLOPS, więc mowa o ponad dwukrotnej poprawie.

ad102 frequency:≥2.2ghz — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

Tak duża różnica wydaje się nieprawdopodobna, ale trzeba pamiętać, że podobny przeskok widzieliśmy już przy okazji premiery aktualnych modeli z architekturą Ampere. Przecież RTX 2080 Ti miał wydajność 13 TFLOPS, czyli prawie trzy razy mniejszą niż wspominany RTX 3090 (36 TFLOPS). Należy jednak pamiętać, że wydajność FP32 nie przekłada się bezpośrednio na wzrost wyświetlanych klatek na sekundę w grach. GeForce RTX 3090 pod tym względem wypada o mniej więcej 50-60% lepiej niż RTX 2080 Ti, więc mniej więcej takiego samego wzrostu powinniśmy spodziewać się po układzie AD102.

Zobacz: Intel odkrywa karty. Wiemy więcej o nowych kartach Intel ARC Alchemist

Zobacz: Chińczycy stworzyli karty graficzne o wydajności GeForce'ów i Radeonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech