Chińczycy stworzyli karty graficzne o wydajności GeForce'ów i Radeonów

Chińska firma Jingjia Micro (znana także jako Jingjiawei) stworzyła karty graficzne, które pod względem wydajności dorównują GeForce'om i Radeonom. Szkoda, że nie tym najnowszym i najwydajniejszym modelom.

Chiny od wielu lat prowadzą badania, które mają zaowocować stworzeniem procesorów oraz kart graficznych, które byłyby w stanie konkurować z Intelem, NVIDIĄ oraz AMD. Efekty tych prac są na razie takie sobie. W kontekście CPU największe osiągnięcia ma firma Zhaoxin, która jest joiny venture między VIA Technologies oraz władzami miejskim Szanghaju. Na karty graficzne nie ma aż tak dużego nacisku, ale Jingjia Micro (znana także jako Jingjiawei) odniosła na tym polu właśnie mały sukces.

Chińskie karty graficzne

Jingjia Micro stworzyła podobno dwa modele kart graficznych, które są w stanie konkurować z GeForce'ami oraz Radeonami. Pierwszym modele ma być budżetowy JM9231 o wydajności zbliżonej do GTX 1050 oraz RX 560. Lepiej prezentuje się karta znana jako JM9271, bowiem ona ma być w stanie konkurować z GTX 1080 oraz RX Vega 64. Nadal nie są to najnowsze i najwydajniejsze konstrukcje na rynku, ale to już jakiś sukces, który zbliża Chińczyków do prawdziwej rywalizacji z AMD oraz NVIDIĄ.

Model JM9231 wyposażony jest w 8 GB pamięci GDDR5 o przepustowości 256 GB/s i oferuje wydajność około 2 TFLOPs przy TDP na poziomie 150 W. Dla porównania GTX 1050 ma dwa razy niższe TDP. Z kolei JM9271 ma 16 GB pamięci HBM i wydajność około 8 TFLOPs przy 200 W TDP. Zła informacja, przynajmniej z perspektywy Jingjia Micro, jest taka, że oba modele są jeszcze w fazie testów i minie jeszcze wiele tygodni, a pewnie nawet miesięcy, zanim trafią na rynek. Nie wiadomo też, co z obsługą DirectX lub Vulkan API, więc finalnie mogą nigdy nie trafić do komputerów dla graczy. Nie zmienia to faktu, że Państwo Środka powoli goni największych graczy rynku technologicznego i samo to jest warte zauważenia.

