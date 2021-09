Procesory Intel Alder Lake będą droższe. Wyciekły ceny 12. generacji

Jeszcze w tym roku powinny zadebiutować procesory Intel Alder Lake, czyli 12. generacja układów Intela. Właśnie wyciekły ich ceny i musimy szykować się na podwyżkę.

Nie jest tajemnicą, że jeszcze w tym roku Intel zaprezentuje nowe procesory Alder Lake. Dla Niebieskich to spore wydarzenie, bo to pierwsze układy hybrydowe, które zaoferują jednocześnie mocne i słabsze, ale energooszczędne rdzenie. Poza tym wprowadzą obsługę pamięci DDR5, a także PCIe 5.0. Nic dziwnego, że 12. generacja procesorów Intela będzie prawdopodobnie droższa od swoich poprzedników. Właśnie wyciekły ceny i konieczne będzie trochę głębsze sięgnięcie do kieszeni.

Intel Alder Lake - ceny 12. generacji procesorów

Ceny pojawiły się w amerykańskim sklepie Provantage. Na ten moment nie wiemy, czy są one oficjalne, ale i tak dają pewien pogląd na to, jak mogą być wycenione układy Alder Lake. Podwyżka w porównaniu z 11. generacją nie jest duża, ale i tak trzeba szykować się na podwyżki. Najmocniejszy model Intel Core i9-12900K został wyceniony na 604,99 dolarów, a wersja i9-12900KF (bez iGPU) na 578,13 dolarów. Dalej w zestawieniu znajdują się Core i7-12700K w cenie 422,17 dolarów oraz Core i7-12700KF za 395,61 dolarów. Na liście są nawet modele i5, a konkretnie Core i5-12600K (295,49 dolarów) oraz Core i5-12600KF (261,77 dolarów). To podwyżka od kilku do kilkunastu procent w porównaniu z aktualnie dostępnymi w sprzedaży modelami Rocket Lake.

Nie są to ceny oficjalne, ale wiele wskazuje na to, że tak lub podobnie mogą wyglądać ostateczne kwoty, w dniu premiery procesorów. Podwyżka nie jest na szczęście duża. Z dotychczasowych doniesień wynika, że Alder Lake zaoferują duży wzrost wydajności, więcej wyższe ceny będą tym łatwiejsze do przełknięcia.

