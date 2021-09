Lepiej późno, niż wcale - procesory Alder Lake z nowym chłodzeniem

Referencyjne chłodzenia Intela nigdy nie należały do najlepszych. Nic dziwnego, że producent zamierza zaoferować zupełnie nowe modele, które zadebiutują wraz z układami Alder Lake.

Stockowe chłodzenie Intela, chociaż jest w stanie zapewnić odpowiednie warunku do pracy danego procesora, nigdy nie uchodziło za najlepsze. Cooler Niebieskich są głośne, a osiągane na nich temperatury dalekie od idealnych. Pod tym względem lepiej radzą sobie nawet bardzo tanie, budżetowe rozwiązania firm trzecich i chociażby dlatego niemal każdy decyduje się na zakup dodatkowego chłodzenia. Być może niedługo nie będzie to potrzebne, bo Intel wraz z premierą procesorów Alder Lake prawdopodobnie zamierza wymienić referencyjne coolery.

Procesory Intel Alder Lake z nowym chłodzeniem

Do takiej informacji dotarł użytkownik o pseudonimie @ayxerious. Opublikował on slajd z prezentacji Intela, na którym widać nowe coolery. Prawdopodobnie nie są to finalne projekty, a jedynie poglądowe grafiki. Nie wiemy, jaką ostatecznie formę przyjmą poszczególne chłodzenia, ale niewykluczone, że zmian nie będzie dużo. Najmocniejszym modelem, przeznaczonym zapewne do układów z serii Core i9, ma być Intel RH1. Ze slajdu wynika, że ma on nawet podświetlenie RGB. Drugi w kolejności jest RM1, również z diodami LED, chociaż tylko w formie wąskiego paska. Ten powinien trafić do procesorów Core i7, i5 oraz i3. Ostatnim to najprostszy cooler RS1 dla układów z rodziny Pentium i Celeron. Poszczególne modele różnią się nie tylko wyglądem, ale także liczbą żeber, a tym samym możliwościami termicznymi.

Oczywiście na ten moment nie wiemy nic na temat ich możliwości. Ale skoro Intel decyduje się na wymianę referencyjnych chłodzeń do swoich procesorów, to niemal na pewno możemy liczyć na dużo lepsze osiągi. Niebiescy powinni zadbać nie tylko o niższe temperatury, ale także, a może przede wszystkim wyższą kulturę pracy.

