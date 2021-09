Chcesz dołożyć dysk do PlayStation 5? Warto kupić do niego chłodzenie

Najnowsza aktualizacja PlayStation 5 aktywowała slot M.2 SSD NVMe PCIe 4.0, dzięki czemu można podłączyć odpowiedni dysk. Firma be quiet! ma w swojej ofercie dedykowane chłodzenie do tego typu nośników.

Sony od początku zapowiadało, że PlayStation 5 będzie wyposażone w slot SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, który pozwoli na zwiększenie przestrzeni dostępnej na gry, aplikacje czy pliki. Jednak w momencie premiery konsoli port nie był aktywny. Zmieniło się to dopiero za sprawą wczorajszej aktualizacji, co oznacza, że użytkownicy na całym świecie mogą już montować dodatkowe nośniki w swoich PS5.

Chłodzenie do dysku SSD M.2 w PlayStation 5

Dyski w konsoli PS5 często będą działały z dużym obciążeniem, więc warto zainwestować w model z radiatorem. Samo Sony rekomenduje właśnie taką konstrukcję, ponieważ w przypadku braku radiatora może wystąpić tzw. throttling, czyli wyraźnie spadki wydajności. Jeśli nie macie dysku z chłodzeniem, to możecie je dokupić osobno. Specjalny radiator pod dyski SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 przygotowała niemiecka firma be quiet!, która znana jest z produkcji wysokiej jakości coolerów. Model MC1, bo tak właśnie się nazywa, nadaje się zarówno do nośników jedno-, jak i dwustronnych w rozmiarze M.2 2280.

Chłodzenie be quiet! MC1 jest na tyle małe, że bez problemu mieści się w slocie PlayStation 5. Warto w tym miejscu przypomnieć, że konsola wymaga dysku SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 o pojemności od 250 GB do 4 TB i odczytem co najmniej 5500 MB/s. PlayStation 5 obsługuje modele w rozmiarach M.2 2230, 2242, 2260, 2280 oraz 22110. Chłodzenie be quiet! MC1 kosztuje około 59 zł i można go również używać w komputerach.

