Ups, PlayStation psuje się po aktualizacji

Podczas gdy PlayStation 5 otrzymuje długo wyczekiwaną obsługę dysków M.2 NVMe, Sony nie zapomina o jej poprzedniczce. Na czwórkę wjechał firmware 9.00, ale jego akurat na razie lepiej nie instalować.

Firmware 9.00 to przede wszystkim możliwość wyświetlania trofeów z PS5, jak również kilka zmian w zakresie funkcji społecznościowych, w tym m.in. powiadomienia dla opiekunów, gdy dziecko zaczyna korzystać z komunikacji. Teoretycznie, bo w praktyce, jak wynika z licznych skarg użytkowników, dominują problemy techniczne. Niektóre krytyczne.

Reddit został w krótkim czasie zalany postami użytkowników PlayStation 4, którzy, gdy tylko dokonali aktualizacji, efektywnie utracili możliwość korzystania z konsoli. Przy czym sprawa jest o tyle intrygująca, że nie ma tu mowy o jednym konkretnym błędzie, ale całej ich gamie.

U jednych konsola widocznie spowolniła, co objawia się opóźnieniami w działaniu dashboardu, u innych – ma problemy z kartą sieciową i albo całkowicie odmawia połączenia, albo sypie rozmaitymi błędami, np. DNS-ów. Jeszcze inni punktują natomiast utratę możliwości podłączenia kontrolerów i jakichkolwiek akcesoriów, również tych oryginalnych.

Zważywszy na wielorakość baboli, trudno wskazać ich konkretną przyczynę, ale każdorazowo pojawia się jeden wątek – upgrade do wersji 9.00. Niemniej są też tacy, którzy twierdzą, że aktualizacji dokonali, a ich konsola cały czas działa prawidłowo. Jednym słowem: enigma.

Sony póki co głosu nie zabiera, ale użytkownicy nie mają wątpliwości: aktualizacja jest w jakimś stopniu wadliwa. Odradzają tym samym jej instalację i my również radzimy się chwilowo wstrzymać. Do czasu, aź producent pochyli się nad tematem i wyjaśni o co właściwie chodzi.

