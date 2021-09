Chcesz kupić kartę graficzną? Pospiesz się, bo będzie tylko gorzej

Prawdopodobnie musimy się pogodzić z faktem, że sensownego PC-ta w rozsądnej cenie złożymy dopiero za rok i to przy dobrych wiatrach. Ceny kart graficznych znowu poszły w górę.

Kolejny miesiąc za nami i znowu ceny kart graficznych poszły w górę. Niemiecki serwis 3DCenter dokładnie śledzi je od początku tego roku. W najgorszym momencie u naszych zachodnich sąsiadów trzeba było zapłacić średnio aż 304% rekomendowanej ceny modeli RTX 30 oraz 214% rekomendowanej ceny za karty Radeon RX 6000. W lipcu sytuacja nieco się poprawiła i kwoty spadły do mniej więcej 150% MSRP. Dzisiaj te czasy możemy wspominać z sentymentem, bo prawdopodobnie szybko nie wrócą.

Ceny kart graficznych

Ceny kart graficznych cały czas idą w górę. W tym momencie w Niemczech trzeba już zapłacić odpowiednio 170 oraz 174% rekomendowanych cen za modele RTX 30 oraz RX 6000. To kolejna już podwyżka w ciągu niecałego miesiąca. Doskonale widać to też w Polsce. Na przykład model MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC można było kupić w lipcu za około 3800 zł. Aktualnie trzeba na niego wyłożyć już 5000 zł. Co gorsze, nic nie wskazuje, aby trend ten miał się odwrócić. Prawdopodobnie do końca 2021 roku ceny dojdą do poziomu około 200% MSRP.

Na wykresie 3DCentre doskonale widać, z czego wynikają wzrost ceny. Wpływ na to ma dostępność kart graficznych. Im jest ich więcej, tym ceny były niższe. Jednak w ostatnich tygodniach jest ich coraz mniej, przez co kwoty ponownie idą w górę. Co mogą zrobić osoby, które planują zakup nowego GPU? W mojej ocenie możliwości są dwie — albo godzicie się z aktualnymi cenami i kupujecie już teraz, albo szykujcie się na wiele, wiele miesięcy czekania. Obawiam się, że przy optymistycznym podejściu dopiero za rok ceny będą w miarę normalne, czyli w okolicach rekomendowanych.

