Core i9-12900K znowu szybszy niż Ryzen 9 5950X. Ale czy na pewno?

Procesor Intel Core i9-12900K pojawił się w kolejnym benchmarku. Po raz kolejny okazuje się wydajniejszy od flagowego Ryzena 9 5950X. Ale czy na pewno?

Zaledwie przedwczoraj pisałem o testach procesora Intel Core i9-12900K w grze Ashes of the Singularity, która często używana jest jako benchmark. W niej nowy układ Niebieskich zdobył aż o 38,6% lepszy wynik od Ryzena 9 5950X. Rzecz w tym, że nie znaliśmy dokładnej specyfikacji obu zestawów, przez co nie sposób było wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski. Tym razem ten sam układ został przetestowany w programie Cinebench R23 i z tego testu dowiadujemy się już trochę więcej.

Core i9-12900K szybszy niż Ryzen 9 5950X?

Zacznijmy od tego, że Intel Core i9-12900K uzyskał w Cinebench R23 wynik 30549 punktów w teście wielordzeniowym. Dla porównania AMD Ryzen 9 5950X uzyskuje około 28000 punktów, a Threadripper 2990WX 29700 punktów. Rzecz w tym, że procesor Intela działał w zestawie z pamięciami DDR5, które — z powodu wysokiego taktowania — dają mu sporą przewagę nad konkurentami.

Poza tym, co też godne zauważenia, Ryzen 9 5950X (po podkręceniu) jest w stanie uzyskać podobny wynik na poziomie około 31000 punktów. Dlatego różnica oboma procesorami jest prawdopodobnie albo niewielka, albo wręcz żadna. Sporo pod tym względem mogą też namieszać odświeżone Ryzeny z technologią 3D V-Cache, które mają przynieść duży wzrost wydajności, szczególnie w grach.

Jeśli chodzi o sam test Core i9-12900K, to działał on na płycie główne Gigabyte Z690 Aorus Ultra w zestawie z 32 GB pamięci DDR5-5200. Ze zrzutów ekranu wynika, że taktowanie procesora rośnie aż do 5,3 GHz, ale zapewne nie na wszystkich rdzeniach.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TechSpot