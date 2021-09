Intel szykuje ogromną podwyżkę. Wyciekły ceny procesorów Alder Lake

Do sieci wyciekły ceny procesorów Intel Alder Lake. Jeśli są one prawdziwe, to wbrew wcześniejszym plotkom Niebiescy szykują dużą podwyżkę.

O procesorach Intel Alder Lake wiemy już całkiem sporo. Wiadomo, że będą one miały budowę hybrydową, czyli wykorzystają jednocześnie wydajne i energooszczędne rdzenie. Ma to zwiększyć wydajność w zadaniach wielowątkowych, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii, gdy nie jest potrzebna duża moc obliczeniowa. Pojawiło się też kilka wyników w różnych benchmarkach i zapowiadają one wzrost wydajności w porównaniu z 11. generacją. Wiemy też, że zadebiutują jeszcze w tym roku. Teraz z kolei wyciekły prawdopodobne ceny nowych układów i nie napawają one optymizmem.

Intel Alder Lake - ceny nowych procesorów

Według plotek najmocniejszy model Intel Core i9-12900K z 16 rdzeniami (8 mocnych i 8 energooszczędnych) będzie kosztował około 650-740 euro. Rozbieżność jest tak duża, ponieważ są to ceny pochodzące od trzech różnych sprzedawców. Średnio i9-12900K kosztuje mniej więcej 710 euro z VAT-em. Model KF, czyli bez zintegrowanego GPU, ma być o mniej więcej 30 euro tańszy. Oprócz tego wyciekły też ceny procesorów Core i7-12700K (średnio 507 euro), Core i7-12700KF (średnio 476 euro), Core i5-12600K (średnio 357 euro) oraz Core i5-12600KF (średnio 327 euro).

Oznacza to, że - wbrew wcześniejszym pogłoskom - procesory Intel Core 12. generacji będą dużo droższe od swoich poprzedników. Jeśli powyższe ceny się potwierdzą, to Intel szykuje ogromną podwyżkę. W przeliczeniu na złotówki wychodzi, że za model Core i9-12900K będziemy musieli zapłacić ok. 3300 zł, a za Core i7-12700K mniej więcej 2300 zł. Podwyżkę szczególnie widać pod Core i5-12600K, który w Polsce może kosztować około 1600 zł. Dla porównania na poprzednika 11. generacji trzeba w tym momencie wydać mniej więcej 1250 zł.

