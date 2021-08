AMD szykuje nowego potwora - będzie konkurent dla RTX 3090

AMD może szykować nową kartę graficzną, która zyskałaby miano najwydajniejszej na rynku. Mowa o Radeonie RX 6900 XTX.

Karty graficzne AMD z serii Radeon RX 6000 należy uznać za udane pod względem możliwości (gorzej z dostępnością). Jednak Czerwoni nie mają w portfolio zwykłego modelu (poza chłodzonym cieczą), który byłby w stanie pokonać najmocniejszą konstrukcję w ofercie rywala. To może zaraz się zmienić, bo najnowsze plotki sugerują premierę karty AMD Radeon RX 6900 XTX, która - pod względem wydajności - miałaby dorównywać, a nawet przewyższać GeForce'a RTX 3090.

AMD Radeon RX 6900 XTX - nowy król wydajności?

Nazwa tego modelu może być nieco myląca, ponieważ normalny Radeon RX 6900 XT wyposażony jest w układ Navi 21 XT, a model z chłodzeniem wodnym i wyższymi taktowaniami w rdzeń Navi 21 XTX. Tymczasem nowa karta, z oznaczeniem XTX, ma korzystać z GPU o nazwie Navi 21 XTXH. Trochę to kłopotliwe, ale dla użytkownika końcowego nie ma większego znaczenia. Z informacji wynika, że Radeon RX 6900 XTX ma korzystać z szybszych pamięci GDDR6X o prędkości 18 Gbps, co przełoży się na wyższą przepustowość o około 13%. Oczywiście nie oznacza to, że o tyle szybszy będzie nowa karta, ale biorąc pod uwagę, że już model chłodzony cieczą często wypada lepiej od RTX 3090, to prawdopodobnie AMD tworzy nowego króla wydajności.

“XTX” ??? 🧐🧐🧐



>>> Would be faster than 3090 pic.twitter.com/eygA5vdOBq — CyberPunkCat (@CyberCatPunk) August 31, 2021

Ewentualna premiera lub cena nie są jeszcze znane. Tak naprawdę powyższe informacje to jedynie plotki, które w żaden sposób nie zostały potwierdzone przez AMD. Bazują jedynie na zrzucie ekranu, który równie dobrze mógł zostać spreparowany. Dlatego istnienie Radeona RX 6900 XTX należy traktować z dużym przymrużeniem oka. Z drugiej strony może to być odpowiedź AMD na model GeForce RTX 3090 Super, na temat którego również pojawiają się już plotki.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: TechPowerUp