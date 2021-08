Lepsze czasy już były - ceny kart graficznych idą w górę

Lepsze czasy już były i prawdopodobnie szybko nie wrócą. Ceny kart graficznych znowu idą w górę. Jedyna dobra informacja jest taka, że podwyżki są na razie niewielkie.

Jeśli planowaliście zakup karty graficznej, to zapewne wiecie, że nie jest teraz najlepszy na to moment. Co prawda ceny zaczęły kilka tygodni temu spadać i za większość modeli nie trzeba już zapłacić dwu- lub nawet trzykrotnej ceny, ale nadal trzeba liczyć się z koniecznością dołożenia tych kilkudziesięciu procent. Co gorsza, z raportu serwisu 3DCenter wynika, że kwoty znowu idą w górę.

Ceny kart graficznych znowu w górę

Serwis 3DCenter od wielu tygodni śledzi dokładnie ceny kart graficznych w niemieckich sklepach. W najgorszym momencie, w maju tego roku, za modele NVIDIA GeForce RTX 30 trzeba było zapłacić średnio aż 304% ich ceny rekomendowanej. Jednak w czerwcu, z powodu zakazu kopania kryptowalut w Chinach i niższych cen Ethereum, sytuacja zaczęła się poprawiać. W pewnym momencie grafiki kosztowały tylko 50% więcej, niż powinny. Te czasy jednak już minęły, bo ceny znowu poszły do góry.

Dobra informacja jest taka, że podwyżki są na razie niewielkie. W tym momencie karty AMD są średnio o 65% droższe. Z kolei za modele NVIDII trzeba zapłacić mniej więcej o 59% więcej. Oznacza to podwyżki o 5-9% w porównaniu do sytuacji sprzed 3 tygodni. To prawdopodobnie zapowiedź dalszych podwyżek. Ceny najpopularniejszych kryptowalut cały czas idą do góry, więc górnicy znowu mocniej się uaktywnili. Jednocześnie NVIDIA zapowiedziała, że problemy z dostępnością przedłużą się na większość 2022 roku.

Należy jednak pamiętać, że 3DCenter analizuje sytuację w Niemczech i niekoniecznie musi ona tak samo wyglądać w Polsce. Z drugiej strony nasi zachodni sąsiedzi do największy rynek hardware'owy w Europie, więc nawet jeśli u nas ceny nie poszły jeszcze do góry, to prawdopodobnie wkrótce pójdą. Niektórzy wręcz przewidują, że ostatecznie może być gorzej, niż było w maju. Tym bardziej że TSMC planuje podwyższyć ceny, a z ich fabryk korzystają zarówno NVIDIA, AMD, jak i Intel, który też szykuje się do premiery dedykowanych GPU.

