Szykujcie się na wzrost cen podzespołów nawet o 20 procent

Niestety, docierają do nas kolejne złe informacje. Niedobór układów scalonych i problemy z produkcją doprowadzą w najbliższym czasie do wzrostu cen.

Od wielu miesięcy trwają drastyczne niedobory na rynku układów scalonych. Przekłada się to na ogromne problemy z produkcją wielu urządzeń, a nawet samochodów, na które trzeba dzisiaj czekać wiele miesięcy. Nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie sytuacja miała ulec poprawie. Będzie wręcz gorzej, bo jeden z kluczowych producentów chipów zamierza podnieść ceny.

TSMC podwyższa ceny układów scalonych

Z informacji The Wall Street Journal wynika, że podwyżki planuje TSMC, czyli jeden z największych producentów układów scalonych na świecie. Ceny mają wzrosnąć od 10 do nawet 20 procent, w zależności od rodzaju układu. Decyzja jest uwarunkowana ogromnym zainteresowaniem i ma wejść w życie jeszcze w tym roku lub na początku 2022.

Co to oznacza dla nas? Prawdopodobnie wzrost cen wielu sprzętów. Może to dotyczyć tak samo kart graficznych, procesorów, ale też smartfonów, smartwatchy i tabletów. NVIDIA już wcześniej ostrzegała, że dostępność GPU nadal będzie ograniczona przez większość przyszłego roku i nie należy spodziewać się spadku cen. W związku z rosnącymi kosztami ceny mogą też podnieść AMD, Intel czy nawet Apple, dla którego TSMC jest jednym z kluczowych partnerów. Nie wiadomo też, co z kartami graficznymi Intel Arc, które również mają być produkowane w TSMC.

Niestety, ze świecą szukać zastępstwa dla TSMC. Po pierwsze, to jeden z największych dostawców układów scalonych na świecie. Po drugie, wszyscy mają problem z nadążeniem za ogromnym popytem i nie ma firmy, która byłaby w stanie z dnia na dzień przejąć nawet część produkcji procesorów czy GPU. Dlatego musimy pogodzić się z podwyżkami, których wręcz należało się spodziewać. Nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić.

Zobacz: Będzie nowy król wydajności? NVIDIA planuje RTX 3090 Super

Zobacz: Intel Core i5-12600K ma być prawdziwym pogromcą Ryzenów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TSMC

Źródło tekstu: PCWorld, The Wall Street Journal