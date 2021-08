Według plotek procesor Intel Core i5-12600K ma być prawdziwym pogromcą Ryzenów. Układ ma oferować wydajność Ryzena 7 5800X w cenie Ryzena 5 5600X.

YouTuber z kanału Moore's Law is Dead dotarł do ciekawych informacji na temat nadchodzącego procesora Intel Core i5-12600K. Jego zdaniem Niebiescy zamierzają mocniej zaatakować segment układów ze średniej półki, który w ostatnich czasach częściowo utracili na rzecz Ryzenów 5. Dlatego model z serii Alder Lake-S ma zaoferować dobrą wydajność w niższe cenie niż porównywalny procesor AMD.

Intel Core i5-12600K: dobra wydajność w niskiej cenie

Intel Core i5-12600K wyposażony będzie w 10 rdzeni: 6 mocnych oraz 4 energooszczędne. W zadaniach wielowątkowych, w tym przede wszystkim w grach, ma oferować wydajność na poziomie Ryzena 7 5800X, a nawet minimalnie lepszą. Jednocześnie Intel nie zamierza podwyższać cen, co oznaczałoby, że procesor byłby dostępny w kwocie porównywalnej do Ryzena 5 5600X. To poziom mniej więcej 250-270 dolarów lub około 1200-1300 zł w Polsce. Nie sposób też pominąć kwestii wariantu KF, który powinien mieć identyczną wydajność, ale cenę niższą o 20-30 dolarów.

To oczywiście tylko plotki, więc należy podchodzić do nich z dużym dystansem. Jednak procesor o wydajności Ryzena 7 5800X w cenie o kilkaset złotych niższej byłby po prostu rewelacyjną ofertą. Mam nadzieję, że pogłoski okażą się prawdziwe i Niebiescy naprawdę stworzą pogromcę Ryzenów.

