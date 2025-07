Apple iPhone 17 zaskoczy tym jednym, ale rozczaruje drugim

Mniejsze ramki, większe ekrany

Najważniejszą nowością będzie zastosowanie ultracienkich ramek we wszystkich modelach, nie tylko w wersjach Pro, jak miało to miejsce wcześniej. Dzięki temu ekran stanie się jeszcze większy bez zwiększania rozmiaru samego urządzenia. Przykładowo, bazowy iPhone 17 otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, a nowy model Air – aż 6,6 cala.

120 Hz również w bazowych modelach

Mówi się też o odświeżaniu 120 Hz we wszystkich smartfonach serii. To wielki skok płynności interfejsu w bazowych modelach, ale nie obyło się tutaj bez jednego rozczarowania. W przeciwieństwie do serii Pro wciąż nie będzie adaptacyjnego odświeżania i spodziewamy się raczej góra kilku progów np. 60, 90 i 120 Hz. Oznaczać to może brak Always On Display w Apple iPhone 17 i iPhone 17 Air.