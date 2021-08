Alder Lake-S bez odblokowanego mnożnika równie mocny, co Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-12700 pojawił się w bazie programu Geekbench. Pod względem wydajności dorównuje on Ryzenowi 7 5800X.

Coraz częściej procesory z architekturą Alder Lake pojawiają się w bazach różnego rodzaju benchmarków. Do tej pory kilkukrotnie mogliśmy przeanalizować wyniki najmocniejszej jednostki, czyli Intel Core i9-12900K. Teraz przyszła kolej na model Intel Core i7-12700, który pojawił się w bazie Geekbench.

Intel Core i7-12700 - wydajność

Intel Core i7-12700 wyposażony jest w 12 rdzeni - 8 mocnych z serii Golden Cove oraz 4 słabsze, ale energooszczędne z serii Gracemont. Tym samym obsługuje 20 wątków, ponieważ wolniejsze jednostki nie wykorzystują HyperThreadingu, więc są jednowątkowe (16+4). TDP tego procesora to 65 W.

Jeśli chodzi o wydajność, to w teście jednowątkowym Intel Core i7-12700 uzyskał 1595 punktów. To plasuje go mniej więcej 5 procent poniżej Ryzena 7 5800X. Z kolei w teście wielowątkowym uzyskał 10170 punktów, czyli o około 2 procent mniej niż wspominany układ AMD. Warto jednak zauważyć, że jest to jednostka bez odblokowanego mnożnika (bez "K" w nazwie). Intel Core i7-12700K powinien radzić sobie porównywalnie do Ryzena 7 5800X lub nawet lepiej od niego.

