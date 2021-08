GeForce RTX: niecodzienne znalezisko hitem internetu. Sam zobacz

Co można znaleźć w środku karty graficznej? Jeden z użytkowników Reddita w RTX-ie 3090 trafił na coś, co przypomina prezerwatywę.

Jakiś czas temu pisałem o karcie graficznej PowerColor, w której producent zapomniał zdjąć naklejki ochronne z termopadów. Dzisiaj historia podobna, a jednak trochę inna. Jeden z użytkowników Reddita - o pseudonimie antonyjeweet - 2 tygodnie temu kupił kartę graficzną GeForce RTX 3090 w wersji Founders Edition. Po podłączeniu jej do komputera zorientował się, że przegrzewają się pamięci, których temperatury błyskawicznie podchodziły do 110 stopni Celsjusza. Aby rozwiązać problem, postanowił rozebrać kartę. W środku znalazł coś nietypowego.

Karta graficzna z kondomem na pamięciach?

Po rozebraniu karty okazało się, że w środku, dokładnie na modułach pamięci, znajdowało się coś, co na pierwszy rzut oka przypomina prezerwatywę, na dodatek wypełnioną jakąś substancją. Na szczęście nie był to kondom, a coś, co można określić mianem osłony na palec, wypełnionej termiczną osłonką. Prawdopodobnie to część rękawiczki, którą miał na sobie pracownik fabryki, gdzie składana była karta graficzna. Przez przypadek musiała ona dostać się pod chłodzenie i przez nieuwagę została tak zmontowana.

Po usunięciu przedmiotu diametralnie poprawiły się temperatury. Pamięci nie osiągały już 110 stopni Celsjusza po zaledwie minucie od włączenia. Zamiast tego dobijały do 86 stopni i to po 1,5-godzinnym obciążeniu. Co więcej, spadła też temperatura samego rdzenia ze 75 do mniej więcej 65 stopni. NVIDIA początkowo nie chciała uznać gwarancji, ponieważ Antony sam rozebrał kartę. Gdy jednak okazało się, co znajdowało się w środku, firma zmieniła zdanie.

