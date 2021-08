Gainward Phantom+ to nowe karty RTX 30 z ulepszonym układem chłodzenia

Firma Gainward przedstawia zupełnie nowe karty graficzne dla entuzjastów z serii GeForce RTX 30. Seria Phantom+ oferuje nowy, ulepszony system chłodzenia.

Gainward Phantom+ to nowa seria kart graficznych, która według zapewnień producenta skierowana jest do entuzjastów. Pierwszym modelem z tej serii jest Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom. Niedługo dołączą do niego również Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+, Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ i Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+. Wszystkie są wyposażone w ulepszony system chłodzenia.

Firma Gainward zapewnia, że nowy system chłodzenia cechuje się nie tylko lepszą wydajność, ale też wyższą kulturą pracy. System składający się między innymi z trzech wentylatorów ma gwarantować nawet do 7 stopni lepszą wydajność termiczną przy niższym poziomie generowanego hałasu. Fani podświetlenia na pewno ucieszą się też z funkcji ARGB Sync, która polega na synchronizacji oświetlenia karty Phantom za pomocą jednego kabla dołączonego do pakietu z innymi urządzeniami systemowymi obsługującymi ARGB. Wszystkie karty z serii Phantom+ mają 2,7-slotowe chłodzenie, więc finalnie zajmują 3 sloty w obudowie komputera.

Inne ważne funkcje nowych kart, to między innymi Zero RPM, czyli tryb półpasywny, w którym wentylatory uruchamiają się dopiero przy określonej temperaturze, a także podwójny BIOS. Wszystkie modele są też fabrycznie podkręcone. Co więcej, są to tzw. Golden Sample, co oznacza, że firma Gainward gwarantuje duże możliwości OC.

Źródło zdjęć: Gainward

Źródło tekstu: Gainward