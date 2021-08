Karty graficzne AMD RDNA 3 z nowym standardem złącza?

Szykowane na przyszły rok karty graficzne AMD z architekturą RDNA 3 mogą korzystać z nowego, lepszego standardu złącza. Mowa o DisplayPort 2.0, które ma ogromne możliwości.

W przyszłym roku, chociaż raczej w jego drugiej połowie, powinny zadebiutować nowe karty graficzne. Mowa zarówno o GeForce'ach RTX 4000, jak i Radeonach RX 7000 z architekturą RDNA 3. Na razie nie wiemy wiele na ich temat, ale w kontekście tych drugich pojawiły się właśnie ciekawe pogłoski. Jeśli okażą się prawdziwe, to nowe GPU produkcji AMD będą wyposażone w nowy standard złącza.

AMD RDNA 3 z DisplayPort 2.0?

Mowa o DisplayPort 2.0, którego specyfikacja została ogłoszona już w 2019 roku, ale do tej pory rozwiązanie to nie jest wykorzystywane na szeroką skalę. Zresztą na wąską skalę też nie. Ze świecą szukać sprzętów, które obsługują DisplayPort 2.0. To jednak nie dziwi, bo to właśnie producenci kart graficznych powinni dać ten pierwszy impuls i być może właśnie tak będzie w przypadku AMD.

DisplayPort 2.0 obsługuje UHBR 10, UHBR 13.5 oraz UHBR 20 (Ultra High Bit Rate). Jednak, według plotek, karty graficzne AMD z architekturą RDNA 3 mają obsługiwać tylko UHBR 10. Oznacza to przepustowość na poziomie 10 Gb/s na linie oraz 40 Gb/s łącznie. Szkoda, że nie będzie to UHBR 20, które oferuje dwa razy więcej i pozwala między innymi na wyświetlanie dwa razy rozdzielczości 4K Ultra HD z odświeżaniem 144 Hz lub 10K z odświeżaniem 60 Hz. Ale nawet DisplayPort 2.0 UHBR 10 daje więcej niż DisplayPort 1.4.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: KitGuru