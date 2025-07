Pułapka na Polaka. Zagrożeni klienci PKO BP

Klienci PKO BP zagrożeni

W rzeczywistości jest to oszustwo. W wiadomości znajduje się link, który prowadzi do oszukanej strony internetowej. Prawdopodobnie służy ona do wyłudzenia danych logowania, co z kolei może doprowadzić do straty pieniędzy. Nigdy nie klikajcie w tej typu wiadomości.