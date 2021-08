Zabezpieczenia LHR w kartach RTX 3000 złamane. Górnicy się cieszą

NVIDIA już jakiś czas temu wprowadziła na rynek odświeżoną wersję kart graficznych RTX 3000 z zabezpieczeniem LHR, które miało ograniczać wydajność w kopaniu kryptowalut. To właśnie zostało złamane, a przynajmniej częściowo.

LHR, czyli Lite Hash Rate, to nowe karty graficzne GeForce RTX 3000, wyposażone w ogranicznik wydajności w kopaniu kryptowalut. Początkowo NVIDIA wprowadziła takie zabezpieczenie w nowych kartach graficznych, ale z czasem odświeżyła całą serię, co miało powstrzymać górników przed kupnem GPU. Szkoda, że ci nie mają już powodów do zmartwień, bo blokadę udało się obejść, a przynajmniej częściowo.

Górnicy się cieszą, a gracze płaczą. LHR już nie straszy

Zabezpieczenie LHR sprawia, że w momencie wykrycia kopania kryptowalut, wydajność karty graficznej jest ograniczana do zaledwie 50 procent. Z tego powodu kupowanie nowych GPU NVIDII jest nieopłacalne dla górników. Jednak już teraz udało im się częściowo złamać ogranicznik. Najnowsze oprogramowanie NBMiner potrafi wyciągnąć już 70 procent wydajność z kart graficznych z serii RTX 3000. Nadal nie jest to 100 procent, ale górnicy mają powody do zadowolenia. Pierwszy krok ku całkowitemu obejściu zabezpieczeń został wykonany. Warto w tym miejscu jeszcze nadmienić, że dla najlepszej stabilności zalecane jest ustawienie ogranicznika na 68 procent.

Nowa wersja NBMiner działa zarówno na Windowsie, jak i Linuxie. Na ten moment 70 procent wydajności karty graficznej z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 da się uzyskać tylko w momencie kopania za pomocą algorytmu ethash, czyli chociażby Ethereum. Na szczęście druga najpopularniejsza kryptowaluta w ciągu najbliższych miesięcy ma zmienić algorytm konsensusu sieci z Proof of Work na Proof of Stake. Oznacza to, że do kopania nie będą już potrzebne karty graficzne. To powinno przełożyć się na lepszą dostępność GPU i tym samym niższe ceny dla graczy.

