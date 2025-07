ING z nowością. Przyłóż kartę do telefonu i stanie się magia

Nowość w ING

Od teraz klienci ING Banku Śląskiego, do aktywowania aplikacji Moje ING, np. na nowym telefonie, mogą wykorzystać swoją kartę płatniczą. Wystarczy, że przyłożą ją z tyłu urządzenia, do czytnika NFC, aby została odczytana. Jak na razie można w ten sposób tylko aktywować aplikację mobilną banku, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawi się więcej możliwości.

ING nie jest pierwszym bankiem, który wprowadził taką możliwość. Podobnie działa to między innymi w mBanku, chociaż trzeba przyznać, że wciąż jest to rzadko spotykany sposób weryfikacji. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości wprowadzą go też inne banki w Polsce.