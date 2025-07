Węgiel dał mniej energii, niż OZE. Rzecznik Greenpeace zaciera ręce

Otóż pierwotnym źródłem tych doniesień są wstępne dane opracowane przez Forum Energii, czyli niezależną organizację dokonującą analiz rynku energetycznego w Polsce. Sam raport jeszcze nie został do końca opracowany, ani opublikowany, a przynajmniej nie w momencie pisania tego tekstu . Dlatego powołuję się tu na słowa Marka Józefiaka, rzecznika Greenpeace Polska. Taki raport jednak powstaje, co potwierdza samo Forum Energii, a udostępnione informacje są zgodne ze wstępnymi danymi .

Węgiel pokonany przez OZE

Skoro mamy to już za sobą, to przejdźmy do meritum. Otóż wedle tych danych produkcja energii elektrycznej z OZE w czerwcu 2025 roku była wyższa, niż produkcja energii z węgla. Mowa to o produkcji 44,1% do 43,7%. Pozostała energia powstała ze spalania gazu ziemnego. Nie jest to więc wielka przepaść, ponieważ wynosi tylko 0,4 punktu procentowego.