Obietnica Elona Muska częściowo spełniona. Neuralnik czyni cuda

Pacjent z Wielkiej Brytanii o imieniu Paul jest sparaliżowany z powodu stwardnienia zanikowego bocznego. Jako druga osoba na świecie otrzymał on implant Neuralink, który został wszczepiony do jego mózgu. Ten już odmienił jego życie na lepsze, a wszystko wskazuje na to, że czekają go kolejne postępy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Neuralink u kolejnego pacjenta

Elon Musk chwali się, że Paul w zaledwie kilka godzin po operacji był już w ograniczonym stopniu w stanie sterować komputerem, za pomocą myśli przesuwając kursor po ekranie. Inżynierowie firmy już pracują nad kalibracją i poprawą funkcjonalności tak, aby był on w stanie grać w swoje ulubione gry komputerowe za pomocą myśli.