Obietnica Elona Muska częściowo spełniona. Neuralnik czyni cuda

O Elonie Musku i jego nazbyt ambitnych planach można powiedzieć wiele złego. Okazuje się jednak, że Neuralnik spełnia przynajmniej część z obietnic.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
13:51
Pacjent z Wielkiej Brytanii o imieniu Paul jest sparaliżowany z powodu stwardnienia zanikowego bocznego. Jako druga osoba na świecie otrzymał on implant Neuralink, który został wszczepiony do jego mózgu. Ten już odmienił jego życie na lepsze, a wszystko wskazuje na to, że czekają go kolejne postępy.

Neuralink u kolejnego pacjenta

Elon Musk chwali się, że Paul w zaledwie kilka godzin po operacji był już w ograniczonym stopniu w stanie sterować komputerem, za pomocą myśli przesuwając kursor po ekranie. Inżynierowie firmy już pracują nad kalibracją i poprawą funkcjonalności tak, aby był on w stanie grać w swoje ulubione gry komputerowe za pomocą myśli.

I chociaż przed Neuralnikiem wciąż długa droga i jak na razie nie ma mowy o realizacji ambitnych planów, jak na przykład sterowanie egzoszkieletem, to jest to ważny krok na drodze tej technologii. Chociaż obietnice mówiące o leczeniu autyzmu, chorób psychicznych i uzależnień wciąż traktuję z olbrzymim przymrużeniem oka i Wam też polecam. 

Zródła zdjęć: Frederic Legrand / Shutterstock
Źródła tekstu: Neuralink / X